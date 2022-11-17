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Андрей Правдин: Цифровизация медицинского страхования является основным направлением развития ВСК

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Страховой Дом ВСК, переходит на новую целевую архитектуру, отказавшись от промышленных коробочных решений — об этом заявил директор Самарского филиала Андрей Правдин в рамках конференции "Импортозамещение и кадры для IT", которая состоялась 15 ноября в Самаре. С начала реализации стратегии в 2020 году 30% решений в компании были созданы в целевой архитектуре.

Для реализации стратегии целевой архитектуры ВСК была выбрана методология организации работы SAFe. Разработкой ключевых продуктов и модернизацией существующих решений в компании занимаются более 58 команд в 9 Agile-поездах, всего более 500 сотрудников. Гибкий фреймворк позволяет четко координировать взаимосвязь создаваемых ценностей между командами, исключая возможность дублирования функционала специалистов. При этом ключевым подходом в стратегии является именно трансформация процессов, которая помогает создать уникальный продукт и получить новый клиентский опыт.

С начала внедрения методологии SAFe в ВСК был создан ряд технологичных продуктов и сервисов. Так, компания реализовала сквозной онлайн-процесс урегулирования страховых случаев по каско, в том числе функцию распознавания повреждений авто по фото при помощи искусственного интеллекта, первой среди страховщиков внедрила обновленный Европротокол в собственное мобильное приложение, совместно с Ассоциацией ФинТех запустила пилотный проект цифровой ипотеки, создала интеграционную платформу, делающую технологию API одним из инструментов развития ВСК — на данный момент на ней уже сформировано более 30 продуктов и 200 интеграций продуктовых решений для рынка.

Одним из ключевых направлений развития компании является диджитализация медицинского страхования — ВСК одна из первых на рынке запустила цифровую медицинскую клинику. Новое решение позволяет повысить доступность медицинской помощи, улучшить качество сервиса и в два раза сократить время с момента первичного обращения пациента до начала лечения.

"ВСК является одним из лидеров по цифровизации страховой медицины на финансовом рынке, компания представила соответствующую инициативу в рамках формирования дорожной карты Национальной программы "Цифровая экономика" на площадках АНО "Цифровая экономика", Ассоциации ФинТех и Минздрава России. В целом внедрение технологичных сервисов является сейчас ключевым трендом во всех отраслях экономики. И в этой связи важной задачей становится подготовка квалифицированных кадров, в том числе в регионах. Так, ВСК совместно с Банком России реализовала развивающий образовательный проект ФинтехХаб на площадке научно-технологического университета Сириус. В Волгограде и Томске в рамках проекта уже сформированы IT-хабы, подписаны соглашения о стажировках с ведущими технологическими ВУЗами", — отметил Андрей Правдин, директор Самарского Филиала Страхового Дома ВСК.

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Новости

Назад. 17 ноября 2022
Андрей Правдин: Цифровизация медицинского страхования является основным направлением развития ВСК

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