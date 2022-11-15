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ВСК — лауреат премии "Качество обслуживания и права потребителей"

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Страховой Дом ВСК стал лауреатом XIII ежегодной премии "Качество обслуживания и права потребителей".

Церемония награждения прошла в Сочи. ВСК одержала победу в номинации "Финансовая грамотность и открытость" в категории "Цифровые решения в страховании". Лауреаты определялись по результатам голосования экспертного совета, данных потребительских тестов и индекса NPS исследовательского холдинга Romir.

Премия "Качество обслуживания и права потребителей" — общественно значимая награда, вручаемая наиболее успешным проектам в области прав потребителей и повышения качества обслуживания. Мероприятие призвано обеспечить устойчивое развитие и мощный конкурентный потенциал российского рынка товаров и услуг.

"Предоставление высокого уровня обслуживания является одним из главных приоритетов Страхового Дома ВСК. Мы уделяем особое внимание потребностям наших клиентов и стремимся создать для них лучший сервис, внедряя инновации и цифровые технологии. Высокая оценка экспертного совета и клиентов компании — подтверждение правильного выбора вектора развития ВСК", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

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Назад. 15 ноября 2022
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