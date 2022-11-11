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Лига Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3: осенний сезон

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В ближайшие выходные, 12-13 ноября, в универсальном комплексе «МТЛ Арена» пройдут матчи осеннего сезона турнира, созданного по инициативе Главы региона Дмитрия Азарова, — Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3.

В осеннем сезоне примут участие 12 мужских и 6 женских команд. В субботу на площадку выйдут девушки, а также мужские команды в категории «Претендент». В воскресенье высочайший баскетбольный класс покажут мужские команды категории «Мастер»: столичная «Sharks 1st», «Красный якорь» из Нижнего Новгорода, наша «Самара» и другие. Также в воскресенье сыграют парни и девчонки из спортивного проекта «тихий!баскетбол», в котором команды составлены из воспитанников самарских школ-интернатов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

В 63 регионе баскетбол входит в четверку самых популярных видов спорта, в него играют более 34 тысяч жителей губернии. Выстроена единая система развития баскетбола — от спортивных школ до профессионального клуба «Самара». Сегодня при личном участии губернатора Дмитрия Азарова баскетбол получает новое развитие. Мужская команда «Самара» успешно дебютирует в Единой лиге ВТБ. На счету волжан четыре победы и четыре поражения в восьми матчах. Ближайший матч пройдет уже завтра, 11 ноября, на паркете СКК «Дворец спорта имени В.С. Высоцкого». Соперником волжан станет пермский клуб «ПАРМА-ПАРИ».

Ежегодно по всей области строятся новые универсальные спортивные площадки, которые оборудуются баскетбольными щитами и кольцами, что позволяет привлекать к регулярным занятиям физической культурой и спортом все больше талантливой молодежи.

«Новые спортобъекты — это мощный импульс для развития спорта в нашем регионе, комфортные условия по подготовке спортсменов высокого уровня, приобщение к здоровому образу жизни и самореализации тысяч людей, тысяч талантливых мальчишек и девчонок, будущих чемпионов», — отмечает Дмитрий Азаров.

За последние четыре года в регионе реконструировано и построено более 70 различных спортивных сооружений, создаются комфортные условия для вовлечения населения в занятия массовым спортом.

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Назад. 11 ноября 2022
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Лига Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3: осенний сезон

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