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"Ростелеком" значительно расширил функционал сайта для операторов: подача заявления на размещение оборудования и интерактивная карта объектов УЦН

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"Ростелеком" значительно расширил функционал специализированного сайта, на котором любой оператор связи может подать заявление на доступ к ресурсам "Ростелекома" на объектах проекта устранения цифрового неравенства (УЦН).

Теперь на сайте появилась интерактивная карта для поиска объектов УЦН и возможность подать заявление на доступ к комплексу технологических ресурсов инфраструктуры проекта в один клик.

С помощью интерактивной карты можно быстро найти нужный объект, изучить его расположение и подать заявление на доступ к ресурсам на объектах УЦН, просто нажав на клавишу. При выборе объекта вся информация о нем отображается слева в этом же окне.

"Ростелеком" предоставляет в пользование комплекс технологических ресурсов на объектах УЦН операторам связи, государственным структурам и корпоративным клиентам для размещения оборудования связи, систем видеонаблюдения, метеостанций, систем оповещения ГО и ЧС и пр.

"Обеспечить современными услугами связи, включая доступ в интернет, как можно больше жителей удаленных населенных пунктов — основная задача проекта УЦН, которую сейчас решает "Ростелеком". Запуск специализированного сайта для операторов, на котором можно подать заявление на доступ к ресурсам "Ростелекома" на объектах проекта УЦН, получил широкий отклик в отрасли. Мы видим заинтересованность операторов в получении новых возможностей, в том числе в размещении оборудования на объектах УЦН", — сказал директор по инфраструктурным сервисам ПАО "Ростелеком" Константин Хрульков.

"Всегда учитываем потребности наших заказчиков, стараемся максимально быстро реагировать на их запросы, поэтому постарались реализовать на специализированном сайте дополнительные возможности", — добавил директор департамента продаж и развития инфраструктурных сервисов ПАО "Ростелеком" Сергей Поляков.

Тарифы на доступ к комплексу технологических ресурсов сформированы в соответствии с правилами недискриминационного доступа и едины для всех типов пользователей в регионе.

С подробной информацией по срокам обработки заявлений и порядку предоставления доступа можно ознакомиться на сайте ndd.rostelecom.ru.

Деятельность "Ростелекома" по предоставлению комплекса технологических ресурсов ведется в соответствии с Правилами недискриминационного доступа, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.11.2014 № 1284.

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Назад. 09 ноября 2022
"Ростелеком" значительно расширил функционал сайта для операторов: подача заявления на размещение оборудования и интерактивная карта объектов УЦН
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