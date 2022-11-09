Средняя стоимость полиса ОСАГО в Ростовской области на 7% ниже, чем по стране

09.11.2022 13:24 Читали 21

По итогам третьего квартала 2022 года продажи полисов ОСАГО в Ростовской области увеличились на 23% — таковы результаты исследования Страхового Дома ВСК. Пик спроса на покупку полисов обязательного автострахования пришелся на август (15% от общего объема продаж ОСАГО с начала года) и сентябрь (14%). Размер средней премии с начала года составил 7,1 тыс. рублей, средняя выплата при этом достигает 63,6 тыс.

С начала 2022 года в Ростовской области значительно снизился уровень аварийности — по данным ВСК количество ДТП в регионе сократилось на 38% относительно прошлого года. Виновниками более 72% аварий в регионе были мужчины.

При этом чаще всего участниками дорожных происшествий в Ростовской области становятся водители старше 60 лет (более 27% в общей структуре страховых случаев). На втором месте — автовладельцы 40-50 лет (23%), на третьем — 30-40 лет (22%).

В топ-3 наиболее аварийных автомобилей в Ростовской области вошли:

Hyundai (14,5% ДТП), в первую очередь модель Solaris. ВАЗ (14% ДТП), в первую очередь модель Granta Kia (10% ДТП), в первую очередь модель RIO

"Рынок ОСАГО Ростовской области демонстрирует позитивную динамику — мы наблюдаем, как восстанавливается спрос на страхование, что говорит об общем оживлении местного авторынка. Еще одной позитивной тенденцией является относительно невысокий размер средней премии по ОСАГО — в Ростовской области он составляет 7,1 тыс. рублей, что примерно на 7% ниже, чем в среднем по стране. Это означает, что в регионе проживает большое количество аккуратных автовладельцев, которые редко попадают в ДТП, это же подтверждает и статистика аварийности в регионе", — отметил Сергей Колыванов, директор Ростовского филиала Страхового Дома ВСК.