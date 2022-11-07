ВСК застраховала автопарк "Калугаоблводоканала"

Страховая защита действует до октября 2024 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены более 330 транспортных средств. Стоимость контракта составила свыше 1,6 млн рублей.
"Калугаоблводоканал" выполняет ответственную задачу — снабжает калужские дома чистой питьевой водой. Работа предприятия должна оставаться непрерывной, поэтому важно обеспечить защиту рабочего транспорта полисами ОСАГО. ВСК более 30 лет сотрудничает с государственными организациями жизнеобеспечения и готова предоставить высокий уровень сервиса и оперативное возмещение убытков", — отметил Антон Самсонов, директор Калужского филиала Страхового Дома ВСК.
ГП "Калугаоблводоканал" занимается холодным водоснабжением и водоотведением в Калуге и Калужской области. Аккредитованная лаборатория предприятия ежедневно контролирует качество на всех станциях водоподготовки, проводит химический, радиологический и микробиологический анализы.