Россельхозбанк поможет пригласить самарских фермеров на площадку организации в рамках проекта "Вкусная пятница"

"Россельхозбанк оказывает всестороннюю поддержку аграриям. Помимо индивидуальных условий финансирования и обслуживания бизнеса, банк взял на себя еще одну не совсем привычную для кредитных учреждений функцию: содействие сбыту продукции микро- и малого агробизнеса. Цифровой сервис Россельхозбанка Свое Родное дает возможность фермерам организовать онлайн-продажу своих товаров, а чтобы лично познакомить покупателей с технологией производства, банк проводит "Вкусные пятницы". Такие мероприятия — это хорошая возможность небольшим хозяйствам и семейным фермам заявить о себе, рассказать о своей продукции, расширить рынок сбыта", — отметил Раиль Багдалов, директор Самарского филиала Россельхозбанка.
Одной из площадок проекта "Вкусная пятница" по предложению министерства экономического развития и инвестиций Самарской области стал региональный центр развития предпринимательства Самарской области "Мой Бизнес". Здесь мини-ярмарка прошла уже дважды. Особым спросом на площадке у покупателей пользуются уникальные домашние сыры с разными добавками и радужная форель.
Фермеры, принявшие участие во "Вкусных пятницах" Россельхозбанка, тоже довольны тем, как проходят ярмарки. В частности, позитивно отзывается об инициативе основатель экофермы "Форель", которая предлагает деликатесы из рыбы, выращенной в селе Новый Буян Самарской области.
"Наша форель живёт круглый год в бассейнах с кристально чистой водой, так как мы используем высокотехнологичную автоматическую систему очистки, и это обеспечивает экологичность нашей продукции. На "Вкусных пятницах" мы приобрели постоянных клиентов, которые оценили нашу продукцию. Благодаря Россельхозбанку, теперь продаем форель еще и в другом формате, принимаем предзаказы на площадке Свое Родное", — рассказала Нурия Бурматнова, основатель экофермы, постоянная участница мини-ярмарки от Россельхозбанка.
Стать участником "Вкусной пятницы" могут любые организации региона, которые хотят видеть производителей фермерской продукции на территории своих предприятий. Для этого нужно сообщить банку время и место проведения "Вкусной пятницы" по телефону +7 (846) 339-24-06 доб. 1079. Все вопросы, связанные с организацией мероприятия, Россельхозбанк берёт на себя. Требование к организациям одно: на площадке должен быть обеспечен поток покупателей. Познакомиться с продукцией фермеров и сделать заказ с доставкой можно в приложении Своё Родное — это ведущий интернет-магазин фермерской еды.