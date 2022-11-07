В Самарской области пройдет проверка сирен оповещения о ЧС 8 ноября

07.11.2022 10:39 Читали 21

Во вторник, 8 ноября, в 10:40 по местному времени на территории Самарской области будет проведена комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с включением электросирен.

Запуск сигнала будет осуществлен из ГКУ Самарской области "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" по адресу г. Самара, улица Красноармейская, 12.

Работа электросирен означает сигнал "Внимание всем!". По этому сигналу жителям губернии необходимо включить телевизор и прослушать передаваемую информацию. Тренировка системы проводится с целью проверки ее работы и обучения граждан.

Также 8 ноября с 10:43 до 10:44 по местному времени проверку системы оповещения проведет и Самарский областной радиотелевизионный передающий центр. Сигнал общероссийских обязательных общедоступных телеканалов в цифровом пакете "РТРС-1" будет заменен видеороликом о проведении технической проверки.

При проведении тестирования сигнал будет подан на все объекты сети эфирного цифрового телевизионного вещания Самарской области.