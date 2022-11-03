16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Медработники региона активно выписывают электронные рецепты

Читали 11

Врачи Самарской городской больницы №4 выписали пациентам более 10 тысяч электронных рецептов на лекарственные препараты. Это стало возможным благодаря пилотному проекту, который с 2022 года реализуется в регионе. Как отмечают медработники, выписка рецептов в электронном виде помогает оптимизировать рабочий процесс и удобна для пациентов.

Напомним, благодаря внедрению в рамках национального проекта «Здравоохранение» единой медицинской информационной системы в медучреждениях Самарской области и реализации в 2022 году пилотного проекта с компанией «Первый электронный рецепт», все врачи получили возможность прямо на своих рабочих местах выписывать электронные рецепты.

Сервис внедрен в работу медучреждений по поручению Главы региона Дмитрия Азарова. С начала запуска проекта врачами уже выписано более 122 тысяч электронных рецептов.

Сотрудники учреждений здравоохранения выписывают рецепты в электронном виде непосредственно в информационной системе. Пациентам доступно мобильное приложение «Мой рецепт». Все рецепты сохраняются в базе данных, благодаря чему в любое время можно проверить наименование и дозировку назначенных препаратов.

«Врач на своем рабочем месте при обращении пациента сразу может выписать рецепт в электронном виде, — пояснил заместитель главного врача по организационно-методической работе Самарской городской больницы №4 Максим Золотов. — Пациент в специальном приложении получает все выписанные ему электронные рецепты. В аптеке он предоставляет QR-код из приложения, провизор его сканирует и получает рецепт. Работа в этом направлении позволила нам оптимизировать рабочий процесс. Сократился объем работы с бумажной документацией, поэтому, пока врач общается с пациентом, медицинская сестра может оформить электронный рецепт в информационной системе».

Как отмечают специалисты, благодаря электронным рецептам пациентам не придется переживать, что они могут забыть или потерять рецепт, ошибиться с названием препарата или дозировкой.

Для аптек сервис упрощает проверку рецептов на подлинность, помогает точно определить необходимый для отпуска препарат и его аналоги, повышает эффективность формирования запасов лекарств.

Ознакомиться с более подробной информацией о проекте, а также скачать приложение можно на сайте министерства здравоохранения региона.

Версия для печати

Новости

Назад. 03 ноября 2022
В Самарской области готовятся перевыполнить план по вводу жилья
В областной онкодиспансер поступил инновационный аппарат для ультразвуковых исследований
HAVAL добавил лошадей: китайский бренд опередил конкурентов по динамике роста продаж ОСАГО
Медработники региона активно выписывают электронные рецепты
Россельхозбанк предлагает кредит на рефинансирование по ставке от 4,25%
В Самаре на улице убили 30-летнюю женщину

В России и мире

В России будут получать самое фертильное семя в природе для разведения крупного рогатого скота

С середины этого месяца в России начнется производство сексированного семени нового стандарта: Ultra Plus. Такое семя позволит не только получать фермерам животных нужного пола, но и увеличить его фертильность над традиционным. Об этом 6 октября в Москве сообщил директор Коджент Рус Дмитрий Демченко в рамках конференции по содержанию КРС на специализированной международной выставке сельхозтехники Агросалон.

Как студенты помогли создать фестиваль "Российская студенческая весна"

С 18 по 24 мая в Самаре прошел фестиваль "Российская студенческая весна". Этот проект уже тридцать лет поддерживает и развивает творчество молодых людей. В этом году студвесна объединила пять тысяч участников и гостей из разных регионов России и стран СНГ. Мероприятие запомнилось городу своим размахом, за несколько дней побывать на фестивале успели более 650 тысяч человек. Однако создание привлекательной картинки — дело рук самих студентов. Именно благодаря волонтерам студвесны удалось воплотить в жизнь такое запоминающееся событие.

Культура и стиль

День природы с "Самарской областной библиотекой для молодежи"

В четверг, 4 августа, у входа "Самарской областной библиотеки для молодежи" прошел день природы. Все желающие могли послушать лекции, присоединиться к мастер-классу по скетчингу "Цветы в стиле японской гравюры", а для детей, волонтеры культуры приготовили различные настольные игры, раскраски и проводили гадание по цветам.

Люди

В Самарской области 33 мобилизованных жителя вернулись домой

Жители Самарской области, ошибочно призванные в рамках частичной мобилизации, продолжают возвращаться домой. Недавно к своим семьям, работе и учебе возвратились еще более 30 человек. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Дети всех самарцев - участников СВО будут освобождены от платы за детский сад и школьное питание

Во вторник, 18 октября, Губернатор Дмитрий Азаров, находясь в Москве, после встречи с Президентом страны Владимиром Путиным провел заседание Правительства Самарской области в режиме видеоконференцсвязи. Главной темой для обсуждения стала поддержка семей военнослужащих и внесение изменений в постановление областного Правительства, согласно которым льготы – освобождение от оплаты детского сада для дошкольников и питания для учащихся школ – получат семьи всех военнослужащих, защищающих Отечество в зоне специальной военной операции.

Кошелек

Россельхозбанк представил цифровую экосистему на агровыставке в Самарской области

В п. Усть-Кинельский Самарской области завершила работу XXIV Поволжская агропромышленная выставка, которая проходила 23 и 24 сентября 2022 года при поддержке Правительства Самарской области и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Крупнейшее специализированное мероприятие в Приволжском федеральном округе прошло на 40 га выставочной площади и собрало более 500 участников агросферы, сельхозмашиностроения, ветеринарии из 15 регионов РФ, а также Республики Беларусь.

Шьям Намбиар, Авито: Самарская область — один из самых активных регионов на карте Авито

На прошлой неделе Самару посетил директор клиентского сервиса Авито Шьям Намбиар. Корреспонденту "Волга Ньюс" удалось с ним пообщаться и расспросить о целях поездки и планах развития платформы.

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

Он и она