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В Самарской области готовятся перевыполнить план по вводу жилья

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Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по вопросам ввода жилья в 2022-2030 годах с представителями строительной отрасли региона.

В заседании приняли участие главы отдельных муниципалитетов, министр строительства региона Николай Плаксин, руководство государственной инспекции строительного надзора Самарской области, руководители крупнейших самарских строительных компаний.

На совещаниях в режиме штаба, которые регулярно проводит с застройщиками председатель областного Правительства, представители отрасли могут оперативно получить информацию о новых государственных программах, перспективных проектах, новых возможностях и механизмах поддержки строительства, обратиться за помощью в решении проблем. Центральной темой совещания стало исполнение задач по вводу жилья до конца текущего года.

Доклады о готовности объектов к вводу в эксплуатацию представили руководители 14 строительных компаний региона. Обсуждались только те объекты, где наметились проблемные вопросы, связанные с поставкой лифтового или отопительного оборудования, завершением благоустройства территории, оформлением необходимых документов, подключением домов к сетям тепло- и электроснабжения. По каждому объекту были намечены пути решения проблем.

«По итогам 9 месяцев мы уже ввели в эксплуатацию 1,445 млн квадратных метров жилья – это почти на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сейчас подводятся итоги по сдаче объектов в октябре, это тоже достаточно серьезные цифры. До конца текущего года нам предстоит ввести еще не менее 30 объектов капитального строительства, жилых домов, общей площадью около 400 тысяч квадратных метров. Все они находятся в очень высокой степени готовности. Но обсуждали мы не только это, но и возможность ввода дополнительных объектов, которые можно успеть достроить до нового года и ввести их не в 2023 году, а с опережением в текущем году. Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров настраивает именно на такую работу, чтобы наши планы, и, в том числе, планы застройщиков, исполнялись с опережением сроков. Сегодня мы выявили ряд объектов, которые можно довести до 100% готовности раньше графика, а это около 50-80 тысяч квадратных метров. Застройщики, крупные компании, имеющие высокий потенциал, возможность усилить работу в этом направлении, пообещали нам, что с задачей справятся. Поэтому я уверен, что все планы, которые мы сегодня обсуждали, будут исполнены», – отметил, комментируя итоги обсуждения, Виктор Кудряшов.

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Новости

Назад. 03 ноября 2022
В Самарской области готовятся перевыполнить план по вводу жилья
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