HAVAL добавил лошадей: китайский бренд опередил конкурентов по динамике роста продаж ОСАГО

03.11.2022 14:31 Читали 21

Самыми востребованными автомобильными брендами в РФ являются ВАЗ, TOYOTA, HYUNDAI и KIA — к такому выводу пришли специалисты Страхового Дома ВСК и финансового маркетплейса Сравни в результате анализа запросов на оформление ОСАГО с начала года. Суммарно на данные марки приходится 34% от общего числа оформленных полисов обязательного автострахования. Пик спроса на покупку ОСАГО пришелся на июнь — 13% запросов с начала года, а самый динамичный рост продаж полисов автогражданки продемонстрировал HAVAL.

По данным Страхового Дома ВСК и Сравни, по итогам 3 квартала 2022 года число оформленных полисов ОСАГО для большинства популярных в России марок авто увеличивалось по сравнению со вторым кварталом. Так, динамичнее всего росли продажи обязательного автострахования для китайского HAVAL — рост на 59% по сравнению со вторым кварталом 2022 года, для TOYOTA — рост составил 55%, для INFINITI — 53%.

17% оформленных с начала года полисов ОСАГО в ВСК были приобретены для автомобилей ВАЗ. Самой популярной моделью отечественного автопрома является GRANTA (11% в общей структуре полисов для ВАЗ), на втором месте — PRIORA (10%), на третьем месте — Lada 2114 (9%).

Еще 7% оформленных полисов пришлось на TOYOTA. Самыми востребованными автомобилями в линейке бренда стали COROLLA (23% в общей структуре полисов для TOYOTA), CAMRY (12%) и RAV4 (10%).

На третьем месте по числу купленных полисов ОСАГО — HYUNDAI и KIA, по 5% в общей структуре продаж ОСАГО. Самыми популярными моделями стали SOLARIS (37% в общей структуре полисов для HYUNDAI) и RIO, включая X-LINE (47% в общей структуре полисов для KIA).

По данным финансового маркетплейса Сравни, общее количество оформленных полисов ОСАГО на площадке в третьем квартале выросло на 15% по сравнению с предыдущим кварталом. Наибольший рост продаж показали полисы ОСАГО для моделей ВАЗ 2190 Granta (53%), Vesta (27%), Volkswagen Polo (22%). Кроме того, в третьем квартале востребованы были полисы для Kia Rio, Hyundai Solaris, Ford Focus, Renault Logan, Toyota Corolla и RAV4.