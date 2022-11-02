ВСК составила топ самых востребованных направлений для отпуска на ноябрьские

02.11.2022 12:19 Читали 24

География путешествий на ноябрьские праздники в этом году значительно сократилась — если в 2021 россияне интересовались более 20 направлениями для отдыха, то в 2022 их число уменьшилось до 13 стран. Таковы результаты исследования интернет-продаж полисов ВЗР на период праздников в Страховом Доме ВСК.

Основной объем продаж страховых программ для путешествий — 61% — традиционно приходится на Турцию. При этом спрос на поездки в Египет снизился среди россиян в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, а востребованность некоторых стран СНГ, наоборот, увеличилась в среднем в два раза.

В тройку наиболее популярных направлений для путешествий на ноябрьские праздники в 2022 году вошли помимо Турции Арабские Эмираты (около 9% полисов ВЗР) и Египет (7%). Среди ближайшего зарубежья самой популярной у российских туристов страной стала Армения — 4% оформленных полисов. Для сравнения, в прошлом году этот показатель был равен 2%.

Еще 11% россиян в 2022 году планируют посетить на ноябрьские праздники несколько стран, из них 55% — сразу 5 направлений. Самый распространенный маршрут россиян — Армения, Грузия и Казахстан. Также в этом году многие туристы предпочли отправиться в путешествие исключительно по странам Средней Азии — в Киргизию, Таджикистан и Узбекистан.