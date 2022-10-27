"Крылья Советов" проиграли "Уралу" - 1:2

На 21-й минуте встречи за попадание мяча в руку Гленну Бейлу главный арбитр встречи Кирилл Левников назначил пенальти, а после просмотра VAR показал самарцу красную карточку. Одиннадцатиметровый реализовал Алексей Каштанов - 1:0.
На 64-й минуте встречи после подачи углового отличился Юрий Газинский - 2:0.
На 82-й минуте с передачи Владимира Хубулова мяч в ворота "Урала" отправил Максим Глушенков - 2:1.
В следующем туре "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают "Пари Нижний Новгород". Игра 15 тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 30 октября, в 15:00.