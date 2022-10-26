Имущество "Туапсинского морского торгового порта" под защитой ВСК

Страховая защита действует до конца сентября 2023 года. Страховой Дом ВСК обеспечил страхование более 4000 объектов, включая здания, сооружения, помещения, оборудование, специализированную технику и инвентарь, на общую страховую сумму более 9,2 млрд рублей.
"Туапсинский морской порт" обладает обширной инфраструктурой и использует в работе современное дорогостоящее оборудование. ВСК обеспечит надежную защиту имущества, которая позволит быстро восстановить работу компании в случае непредвиденных обстоятельств и компенсировать возможные убытки", — отметила Лариса Лащенова, директор Краснодарского филиала Страхового Дома ВСК.
АО "Туапсинский морской торговый порт" — основной оператор незамерзающего глубоководного порта Туапсе и одна из крупнейших стивидорных компаний России. Организация осуществляет перевалку нефтеналивных и сухих грузов и имеет специализированные комплексы по перевалке зерна и "ро-ро" грузов. В 2020 году АО "ТМТП" обеспечивало прямые транспортные связи с 27 странами мира.