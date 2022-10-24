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Доля кредитования загородной недвижимости в объеме новых выдач ипотеки РСХБ достигает 50%

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Россельхозбанк активно поддерживает отечественный рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС): доля кредитования сегмента загородной недвижимости, куда входит ИЖС, среди новых выдач ипотеки РСХБ достигает 50% по результатам III квартала 2022 года. Об этом сообщил в ходе выступления в рамках деловой программы Московского Международного жилищного конгресса управляющий директор Центра развития финансовых технологий РСХБ Григорий Вовченко.

"Россельхозбанк планомерно наращивает свое присутствие в области кредитования строительства жилья. При этом особое место и более половины всего объема занимает финансирование именно индивидуального строительства. Этот особый сегмент рынка позволяет не только существенно улучшить условия проживания, в частности семьям с детьми, но и способствует развитию сельских территорий, в которых это жилье строится", — отметил Григорий Вовченко.

Он добавил, что в целом онлайн-коммуникация клиентов и партнеров с банком в рамках ипотечных сделок достигает 85%, а доля "бумажных" заявок на ипотечные кредиты составляет около 15%. РСХБ на протяжении около двух лет развивает две площадки для работы с рынком недвижимости Свое Жилье и Свое Село. За это время через них было оформлено 250 тыс. заявок на ипотечный кредит на сумму более 700 млрд рублей. Доля платформ Свое Жилье и Свое Село в ипотеке на ИЖС от РСХБ составляет около 40%.

Платформа Свое Село — часть постоянно совершенствующейся и расширяющейся цифровой экосистемы Россельхозбанка, ориентированной на развитие сельскохозяйственного бизнеса и фермерства и повышение привлекательности жизни в сельской местности в рамках реализации ключевого направления национального проекта по доступному жилью. На площадке представлено более 1000 аккредитованных подрядчиков, 2500 проектов домов, бань, гаражей и более 7000 услуг по ремонту, строительству, дизайну, инженерным услугам, озеленению территории и обустройству дома более чем в 130 категориях. Суммарно количество объектов загородной недвижимости, размещенных на площадке, превышает 1 млн.

Платформа Свое Жилье Россельхозбанка включает все необходимые сервисы для покупки и благоустройства жилья. На ней доступен выбор из 2 тысяч объектов на первичном и 1,5 млн на вторичном рынке — за счет интеграции платформы с сервисом по поиску недвижимости ЦИАН. Кроме того, здесь представлена вся продуктовая линейка Россельхозбанка по ипотеке.

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Новости

Назад. 24 октября 2022 Вперед.
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Доля кредитования загородной недвижимости в объеме новых выдач ипотеки РСХБ достигает 50%

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