16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Платформа Свое Село Россельхозбанка запустила сервис бронирования объектов загородной недвижимости

Читали 22

Платформа для создания комфортной жизни за городом Свое Село расширила функционал для компаний-партнеров и клиентов. Пользователи платформы получили возможность забронировать выбранный объект загородной недвижимости после предоплаты.

Новый сервис уже доступен для пользователей. Для того чтобы им воспользоваться, необходимо выбрать на витрине платформы Свое Село дом или земельный участок, в карточке которого есть кнопка "Забронировать".

При нажатии этой кнопки данные о заявке передаются компании-партнеру, а после внесения предоплаты возможность забронировать объект становится недоступной другим посетителям платформы. Срок брони и сумма предоплаты определяется каждым партнером индивидуально для объектов. Средства перечисляются непосредственно партнеру, с ним же производится документальное оформление сделки.

На данный момент сервис бронирования доступен не для всех домов и земельных участков: его предоставляют только компании, которые разметили свою витрину объектов для бронирования.

В перспективе данным функционалом смогут воспользоваться и агентства недвижимости: они также смогут размещать на витрине платформы Свое Село объекты для продажи, предоставляя клиентам возможность их бронирования.

"При развитии платформы Свое Село мы стремимся к тому, чтобы процесс взаимодействия был простым и удобным, а все его участники получали максимально позитивный пользовательский опыт. Расширение функциональности и ускорение дистанционного взаимодействия являются направлением, с помощью которого реализуется такой подход. Новая функция бронирования объектов загородной недвижимости позволит и покупателям, и продавцам быстрее заключать сделки, а это выгодно для обеих сторон", — прокомментировала Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

Платформа Свое Село — часть постоянно совершенствующейся и расширяющейся цифровой экосистемы Россельхозбанка, ориентированной на развитие сельскохозяйственного бизнеса и фермерства и повышение привлекательности жизни в сельской местности в рамках реализации ключевого направления национального проекта по доступному жилью.

На данный момент на платформе Свое Село представлены более 1000 аккредитованных подрядчиков, 2500 проектов домов, бань, гаражей и более 7000 услуг по ремонту, строительству, дизайну, инженерным услугам, озеленению территории и обустройству дома более чем в 130 категориях. Суммарно количество объектов загородной недвижимости, размещенных на площадке, превышает 1 млн.

Для предпринимателей размещение на платформе бесплатно. Чтобы публиковать услуги на Своем Селе, нужно зарегистрировать компанию на сайте. А чтобы размещать проекты домов, необходимо стать подрядчиком Россельхозбанка.

Версия для печати

Новости

Назад. 21 октября 2022
В Самарской области ввели в эксплуатацию 20 км автомобильной дороги между населенными пунктами Спиридоновка и Домашка
ВСК: ключевую роль в достижении результатов инвестпроектов играет корпоративная среда
Более 10 тысяч рабочих мест будет создано инвесторами в ближайшие два года в промпарках Самарской области
Платформа Свое Село Россельхозбанка запустила сервис бронирования объектов загородной недвижимости
ПСБ обеспечил подключение бизнеса к интернет-эквайрингу за один день
"Крылья Советов" в Кубке России уступили "Зениту" - 1:2

В России и мире

В России будут получать самое фертильное семя в природе для разведения крупного рогатого скота

С середины этого месяца в России начнется производство сексированного семени нового стандарта: Ultra Plus. Такое семя позволит не только получать фермерам животных нужного пола, но и увеличить его фертильность над традиционным. Об этом 6 октября в Москве сообщил директор Коджент Рус Дмитрий Демченко в рамках конференции по содержанию КРС на специализированной международной выставке сельхозтехники Агросалон.

Как студенты помогли создать фестиваль "Российская студенческая весна"

С 18 по 24 мая в Самаре прошел фестиваль "Российская студенческая весна". Этот проект уже тридцать лет поддерживает и развивает творчество молодых людей. В этом году студвесна объединила пять тысяч участников и гостей из разных регионов России и стран СНГ. Мероприятие запомнилось городу своим размахом, за несколько дней побывать на фестивале успели более 650 тысяч человек. Однако создание привлекательной картинки — дело рук самих студентов. Именно благодаря волонтерам студвесны удалось воплотить в жизнь такое запоминающееся событие.

Культура и стиль

День природы с "Самарской областной библиотекой для молодежи"

В четверг, 4 августа, у входа "Самарской областной библиотеки для молодежи" прошел день природы. Все желающие могли послушать лекции, присоединиться к мастер-классу по скетчингу "Цветы в стиле японской гравюры", а для детей, волонтеры культуры приготовили различные настольные игры, раскраски и проводили гадание по цветам.

Люди

Дети всех самарцев - участников СВО будут освобождены от платы за детский сад и школьное питание

Во вторник, 18 октября, Губернатор Дмитрий Азаров, находясь в Москве, после встречи с Президентом страны Владимиром Путиным провел заседание Правительства Самарской области в режиме видеоконференцсвязи. Главной темой для обсуждения стала поддержка семей военнослужащих и внесение изменений в постановление областного Правительства, согласно которым льготы – освобождение от оплаты детского сада для дошкольников и питания для учащихся школ – получат семьи всех военнослужащих, защищающих Отечество в зоне специальной военной операции.

Кошелек

Россельхозбанк представил цифровую экосистему на агровыставке в Самарской области

В п. Усть-Кинельский Самарской области завершила работу XXIV Поволжская агропромышленная выставка, которая проходила 23 и 24 сентября 2022 года при поддержке Правительства Самарской области и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Крупнейшее специализированное мероприятие в Приволжском федеральном округе прошло на 40 га выставочной площади и собрало более 500 участников агросферы, сельхозмашиностроения, ветеринарии из 15 регионов РФ, а также Республики Беларусь.

Шьям Намбиар, Авито: Самарская область — один из самых активных регионов на карте Авито

На прошлой неделе Самару посетил директор клиентского сервиса Авито Шьям Намбиар. Корреспонденту "Волга Ньюс" удалось с ним пообщаться и расспросить о целях поездки и планах развития платформы.

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

Он и она