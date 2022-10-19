Исполнение бюджета, готовность снегоуборочной техники к зиме и помощь семьям мобилизованных обсудили на совещании в Правительстве региона

19.10.2022 12:03 Читали 10

Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с руководителями регионального кабинета министров, главами областных ведомств и ряда муниципальных образований. Участники обсудили оперативную обстановку на территории Самарской области, ход реализации национальных проектов, вопросы исполнения бюджета, готовность муниципальных и дорожных служб к первым снегопадам, меры поддержки мобилизованных граждан и их семей, итоги реализации стратегии цифровой трансформации Самарской области и другие темы.

Об итогах исполнения бюджета Самарской области за девять месяцев текущего года доложил министр управления финансами Андрей Прямилов. По состоянию на начало октября объем бюджетных расходов, предусмотренных сводной бюджетной росписью, cоставляет 332 444 миллиона рублей, 237 920 миллионов составляют средства областного бюджета, 94 524 – безвозмездные поступления федеральных ресурсов.

Общие расходы бюджета составили 203 603 миллиона рублей, или 61,2% от годового плана. Из них более 148 миллиардов – исполнение расходов из областных поступлений, что составляет 62,3% от всех расходов областного бюджета. Это более чем на 30% выше значений прошлого года.

Виктор Кудряшов поручил главам министерств, всем главным распорядителям бюджетных средств держать под строгим контролем вопросы исполнения главного финансового документа.

«Осталось немногим более двух месяцев до конца года, и мы должны завершить основные виды работ, закупки, мероприятия, которые финансируются за счет регионального и федерального бюджета. Сегодня мы идем темпами выше, чем в прошлом году, потому что и объем бюджета больше. Особое внимание мы уделяем завершению объектов капитального строительства: здесь у нас все находится в графике, социальным выплатам, здесь тоже нет никаких отклонений, они предоставляются своевременно, завершению мероприятий по благоустройству, ну и многим другим направлениям, особенно тем, по которым мы получаем поддержку из федерального бюджета. Я настраиваю коллег на то, что средства нужно осваивать, добиваясь нужного результата, нужного качества. Это необходимо в том числе и для того, чтобы претендовать на дополнительную федеральную поддержку, и мы такую поддержку получаем. Мы находимся в условиях конкуренции с другими регионами, конкурируем за доверие федерального центра. Средства перераспределяются от других регионов, которые отказываются от денег или не могут выполнить поставленные задачи. Кроме того, на федеральном уровне есть практика опережающего финансирования инфраструктурных проектов. Исполнение нашим регионом своих обязательств обеспечивает доверие федерального центра и позволяет привлекать дополнительные ресурсы. Можно привести в пример дорожную тематику, когда мы уже завершили много объектов раньше сроков. У министерства транспорта РФ, у курирующего вице-премьера доверие к региону очень высокое, потому что мы со своими задачами справляемся», – подчеркнул председатель областного Правительства.

Одной из ключевых стала тема поддержки семей мобилизованных, участвующих в специальной военной операции. Министр социально-демографической и семейной политики Регина Воробьева доложила, что основным принципом работы с членами семей защитников является индивидуальный подход к каждой семье, выявление и отработка их нужд. Чтобы близкие мобилизованных имели возможность лично задать свои вопросы, с семьями проводятся коллективные и индивидуальные встречи.

По линии министерства социально-демографической политики отрабатывают обращения членов семей бойцов по мерам социальной поддержки, материальной помощи, по бесплатному надомному обслуживанию, медицинским услугам, освобождению от оплаты за содержание детей в детских садах и школьное питание.

Продолжаются консультации с банками по вопросам отсрочки платежей по кредитам (кредитным каникулам), предоставляемым в соответствии с Федеральным законом № 377-ФЗ от 07.10.2022.

Осуществляются выплаты в размере 50 тысяч рублей, введенные по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Об адресной работе с семьями защитников доложили главы Красноярского, Кинель-Черкасского районов и городского округа Кинель. Все они лично встречаются с родными и близкими защитников и непосредственно от них узнают о проблемах и пожеланиях. Спектр вопросов самый широкий: кому-то нужно помочь привезти дрова или заготовить корма для животных, починить кровлю, заменить отопительный котел, трудоустроить, оказать медицинскую помощь, устроить детей в детский сад или школу. За решение насущных вопросов, в ситуации, когда глава семьи отправился на защиту Родины, берется местная власть. Опыт муниципальных районов будет обобщен, и, возможно, ляжет в основу нового пакета региональных мер поддержки защитников, над которым сейчас работают региональные власти.

На оперативном совещании также обсудили Стратегию цифровой трансформации Самарской области в части государственного управления.

Напомним, Стратегия цифровой трансформации Самарской области, направленная на достижение высокой степени цифровой зрелости основных отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления, была сформирована в 2021 году в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

Документ был подготовлен на базе типовой формы, разработанной Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. В 2022 году Минцифры РФ вышло с инициативой актуализации региональных стратегий.

Актуализированная версия Стратегии была утверждена Распоряжением Губернатора Самарской области в августе текущего года. В нее вошли 74 мероприятия и мониторинг 130 показателей по 12 отраслям: образование и наука; здравоохранение; развитие городской среды; транспорт и логистика; государственное управление; социальная сфера; промышленность; сельское хозяйство; экология и природопользование; строительство; безопасность; кадровое обеспечение цифровой экономики.

Также в Стратегию были включены показатели по оценке цифровой зрелости субъекта. Руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков пояснил, что под цифровой зрелостью понимается среднее арифметическое значение по пяти критическим отраслям – здравоохранение, образование, городское хозяйство и строительство, общественный транспорт, цифровое государственное управление.

По предварительной оценке, значение показателя цифровой зрелости Самарской области за третий квартал 2022 года превысит установленный для региона показатель. В целом по показателю цифровой зрелости Самарская область по итогам первого полугодия вошла в Топ-15 по Российской Федерации. В отрасли образование достижения еще более значительные – сегодня область наряду с Республикой Татарстан в тройке лидеров-субъектов РФ по уровню цифровой зрелости (стабильно входит в Топ-5). По остальным отраслям у региона также есть достаточно серьезная положительная динамика.

Виктор Кудряшов поставил задачу департаменту информационных технологий и связи Самарской области определить министерства, которым в первую очередь необходимо подготовиться к докладу на ближайших оперативных совещаниях о работе в данном направлении: «Давайте начнем с тех, кто имеет возможность еще подтянуться, где нужно улучшить ситуацию».