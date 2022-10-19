"Лада" на выезде победила "Горняк-УГМК"

19.10.2022 10:02 Читали 6

Во вторник, 18 октября, ХК "Лада" одержал победу на выезде.

К середине стартового периода Никита Аноховский и Роман Ивашов по разу отправили шайбу в ворота Георгия Романова.

В концовке периода экс-ладовец Семен Кизимов отыграл одну шайбу (1:2).

На 26-й минуте Михаил Патрикеев забросил свою первую шайбу за "Ладу".

В середине матча единоборство еще одного экс-ладовца Максима Денежкина и Евгения Бодрова завершилось тем, что оба не смогли продолжить матч. Тольяттинец Бодров получил травму и покинул лед на носилках, а Денежкин получил 5+20 и отправился в раздевалку.

Николай Глухов и Аноховский по разу реализовали численное преимущество — 1:5.

В третьем периоде счет не изменился — "Лада" одержала победу в заключительном матче выездной серии.