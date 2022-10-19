ВСК застраховала автомобили администрации Владикавказа

Страховая защита действует до конца 2023 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены более 25 автомобилей. Стоимость контракта составила свыше 140 тыс. рублей.
"Сотрудничество с муниципальными учреждениями в сфере автострахования способствует развитию Страхового Дома. Предоставление качественного сервиса клиентам — одна из главных стратегических задач нашей компании. ВСК обеспечит высокий уровень обслуживания транспортных средств и оперативно урегулирует все страховые случаи", — отметил Андрей Васильев, директор Ставропольского филиала Страхового Дома ВСК.
ВМКУ ТХО АМС г. Владикавказа обеспечивает техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств администрации местного самоуправления, а также контролирует выполнение правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.