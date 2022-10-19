ВСК застраховала автомобили администрации Владикавказа

19.10.2022 12:29 Читали 14

Ставропольский филиал Страхового Дома ВСК застраховал полисами каско автомобили Владикавказского муниципального казенного учреждения транспортного хозяйственного обеспечения администрации местного самоуправления г. Владикавказа.

Страховая защита действует до конца 2023 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены более 25 автомобилей. Стоимость контракта составила свыше 140 тыс. рублей.

"Сотрудничество с муниципальными учреждениями в сфере автострахования способствует развитию Страхового Дома. Предоставление качественного сервиса клиентам — одна из главных стратегических задач нашей компании. ВСК обеспечит высокий уровень обслуживания транспортных средств и оперативно урегулирует все страховые случаи", — отметил Андрей Васильев, директор Ставропольского филиала Страхового Дома ВСК.

ВМКУ ТХО АМС г. Владикавказа обеспечивает техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств администрации местного самоуправления, а также контролирует выполнение правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.