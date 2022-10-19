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Россельхозбанк начал приём конкурсных работ проекта "Агролидеры России"

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Просветительский проект "Агролидеры России" от Россельхозбанка объединил 2330 учащихся из более чем 70 аграрных вузов страны. Теперь участники до 6 ноября должны прислать свои идеи для стартап-проектов, а члены жюри из числа ключевых специалистов индустрии отберут из них 50 наиболее перспективных.

Авторы 10 лучших идей получат возможность пройти стажировку на крупнейших агропредприятиях страны. Таким образом, уже во время обучения студенты получат возможность найти работу, при этом все 50 формируют "золотой" резерв АПК.

"Сельское хозяйство — основа благополучия страны. Управлять АПК должны самые умные, трудолюбивые и преданные делу специалисты. Наша задача — выявлять наиболее перспективных из них и поощрять реализацию их потенциала", — сказала директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка и один из менторов проекта Елена Батурова.

До 25 октября все участники имеют возможность задать интересующие вопросы, касающиеся их проектов, менторам "Агролидеров России" в личном кабинете на сайте, а также в каналах сообщества в Telegram и ВКонтакте.

Проект "Агролидеры России" разделен на образовательный и практический этапы. В рамках образовательной части проводятся лекции и онлайн-эфиры для участников, которые ведут менторы проекта из числа руководителей ведущих российских агропредприятий. Во время практического этапа менторы дают консультации.

В числе менторов менеджеры ГК "Эфко", НИОКР и IT агрохолдинга "Степь", ГК "Абрау-Дюрсо", Кировского тракторного завода, группы "Черкизово", преподаватели, бизнес-тренеры и HR-консультанты.

"России нужны молодые и качественные специалисты. Это понимают все: и государство, и бизнес, и сами студенты. Очень важно давать молодым людям с ранних лет прочувствовать настоящую работу. Чем быстрее они начнут взаимодействовать с агросектором, тем качественнее у них будет подготовка. Для нас важно, что конкурс привлек внимание 2330 студентов из более чем 70 вузов", — отметила Елена Батурова.

Наиболее активно в проект включились студенты Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии, Московской сельскохозяйственной академии, Белгородского, Саратовского, Ставропольского, Самарского, Омского и Ульяновского государственных аграрных университетов.

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Назад. 19 октября 2022
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