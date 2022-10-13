Баскетбольная "Самара" обыграла "Енисей" - 92:86

13.10.2022 14:24 Читали 3

К середине стартового периода самарцы вроде бы чуть оторвались: 12:8 после попадания Джеймса Энниса — но тут же пропустили полутораминутный рывок гостей 8:0. Вернуть лидерство помогли две подряд трехи от Кей Си Риверса: 25:21 после первой четверти.

Во второй разыгрался Маркос Найт, набравший 7 очков за пару минут и определивший максимальные "+8" для "Самары" (36:28 к середине десятиминутки). И вновь сибирякам понадобилось всего несколько минут, чтобы перевернуть игру: 42:44 к большому перерыву.



У самарской команды времени на погоню ушло куда больше. По ходу третьего периода отставание достигало 6 очков. Лишь в самом конце четверти Маркос Найт к восторгу трибун вывел хозяев вперед, 62:61 — и все же на заключительную десятиминутку "Самара" выходила отстающей, 62:63. Болельщики гнали ее вперед: Филипп Гафуров и неудержимый Маркос Найт попадали издали, Джеймс Эннис колотил сверху, Кей Си Риверс и Айзея Риз были точны со средней — но за 20 секунд до конца основного времени счет был равным, 81:81. Последняя атака была за "Енисеем" — но гости своим шансом не воспользовались.



Овертайм удачнее начали хозяева: Айзея Риз и Джеймс Эннис своими трехочковыми заставили болельщиков зайтись в восторге. Этот залп подарил "Самаре" задел, которого ей хватило для первой в истории победы.