"Лада" по буллитам победила "Южный Урал"

13.10.2022 12:22 Читали 5

Матчем против "Южного Урала" тольяттинская "Лада" начинала четырехматчевую выездную серию.

Хозяева открыли счет на 17-й минуте (Никита Титов). В самом начале второго периода Алексей Митрофанов сравнял счет.

В середине матча Иван Романов реализовал большинство и вывел "Ладу" вперед. Хозяева вскоре ответили шайбой Максима Капитурова (также в большинстве) — 2:2.

В середине третьего периода Евгений Грошев вывел волжан вперед, но за три с небольшим минуты до окончания основного времени Андрей Ермаков броском от синей линии сравнял счет (в большинстве) — 3:3.

В серии буллитов у "Лады" дважды отличился Владислав Червоненко, хозяева смогли забросить лишь одну шайбу Вадиму Никитину — победа "Лады" со счетом 4:3.