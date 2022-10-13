16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Открылся новый театральный сезон окружного фестиваля «Театральное Приволжье»

Читали 11

12 октября стартовал региональный этап IV окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье», который проводится по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Творческие театральные коллективы Самарской области приглашают принять участие.

театр
театр

Традиционно театральный фестиваль будет проводиться для двух категорий участников: детские театральные коллективы (возраст 6-17 лет включительно) и молодежные театральные коллективы (возраст 18-35 лет включительно).

Ежегодно в Фестивале принимают участие порядка 400 театральных коллективов и 6 000 актеров. Традиционно он объединяет театральное сообщество всех регионов ПФО и способствует росту интереса к театральному искусству, развитию творческого потенциала.

В этом году конкурсанты смогут продемонстрировать зрителям самые различные виды и жанры театрального искусства – трагедии, комедии, фарсы, драмы, сторителлинг, фэнтези, литературную пластику, баллады. Особое сопереживание вызывают постановки молодежных театров о взрослении, о первой любви, о сложности становления и понимания себя и мира, о выстраивании взаимоотношений.

К традиционным номинациям («Лучший молодежный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль») впервые добавились «Лучшее музыкальное оформление» и «Лучшее художественное оформление».

Также в этом в этом году увеличился грантовый фонд фестиваля (1 место – 250 тыс. рублей, 2 место – 200 тыс. рублей, 3 место – 150 тыс. рублей). Лидеры заключительного этапа окружного Фестиваля – детская и молодежная студии – получат гранты на новые спектакли. Церемония закрытия, а также постановки театров-финалистов будут транслироваться по телевидению и в интернете.

Стоит отметить, что Самарская область на протяжении всех сезонов фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» держит высокую планку. В копилке региона лидерство в номинациях «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссерская работа»,  призовые места и включение театральных коллективов Самарской области в шорт-лист лучших постановок Приволжского федерального округа, а также заслуженные победы в дополнительных номинациях фестиваля «Конкурс афиш и плакатов». Добавим, что победители региональных этапов фестиваля ведут активную гастрольную деятельность. Так, вчера, в день старта IV окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье», на малой сцене Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича состоялся показа спектакля победителя  регионального этапа III сезона «Театрального Приволжья». Народный самодеятельный коллектив «Кинельский Экспериментальный Театр» играл спектакль «Зима».

Сроки проведения IV сезона Фестиваля «Театральное Приволжье» – региональный этап (сентябрь-декабрь 2022 года), окружной этап (январь-февраль 2023 года) и финальный этап (март-апрель 2023 года). В финал проекта пройдут 28 спектаклей из всех субъектов Приволжского федерального округа, поставленные молодежными и детскими театральными коллективами. Эксперты составят рейтинги видеоверсий постановок, на основании которых будет проведено итоговое голосование жюри для определения лауреатов конкурса. Все театральные постановки, которые станут победителями регионального этапа и финалистами фестиваля, будут размещены на сайте театральноеприволжье.рф (вкладка «финалисты») и доступны для свободного просмотра.

Справочно:

Организаторами фестиваля являются аппарат полномочного представителя Президента РФ в ПФО, НКО «Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе», правительство Кировской области, органы государственной власти субъектов РФ, расположенных в пределах Приволжского федерального округа. Проект направлен на популяризацию молодежного театрального искусства и расширение культурного кругозора молодых людей, поддержку и развитие любительских коллективов, сохранение лучших театральных традиций.

Версия для печати

Новости

Назад. 13 октября 2022
Открылся новый театральный сезон окружного фестиваля «Театральное Приволжье»
Баскетбольная "Самара" обыграла "Енисей" - 92:86
ВСК: применение регуляторных "песочниц" будет способствовать развитию превентивной медицины
"Лада" по буллитам победила "Южный Урал"

В России и мире

В России будут получать самое фертильное семя в природе для разведения крупного рогатого скота

С середины этого месяца в России начнется производство сексированного семени нового стандарта: Ultra Plus. Такое семя позволит не только получать фермерам животных нужного пола, но и увеличить его фертильность над традиционным. Об этом 6 октября в Москве сообщил директор Коджент Рус Дмитрий Демченко в рамках конференции по содержанию КРС на специализированной международной выставке сельхозтехники Агросалон.

Как студенты помогли создать фестиваль "Российская студенческая весна"

С 18 по 24 мая в Самаре прошел фестиваль "Российская студенческая весна". Этот проект уже тридцать лет поддерживает и развивает творчество молодых людей. В этом году студвесна объединила пять тысяч участников и гостей из разных регионов России и стран СНГ. Мероприятие запомнилось городу своим размахом, за несколько дней побывать на фестивале успели более 650 тысяч человек. Однако создание привлекательной картинки — дело рук самих студентов. Именно благодаря волонтерам студвесны удалось воплотить в жизнь такое запоминающееся событие.

Культура и стиль

День природы с "Самарской областной библиотекой для молодежи"

В четверг, 4 августа, у входа "Самарской областной библиотеки для молодежи" прошел день природы. Все желающие могли послушать лекции, присоединиться к мастер-классу по скетчингу "Цветы в стиле японской гравюры", а для детей, волонтеры культуры приготовили различные настольные игры, раскраски и проводили гадание по цветам.

Люди

Тольяттинский маньяк Рыльков выслушал приговор еще за шесть убийств

Центральный суд Тольятти вынес приговор в отношении уже отбывающего пожизненное наказание Олега Рылькова по уголовному делу о шести убийствах, совершенных 29 лет назад. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Кошелек

Россельхозбанк представил цифровую экосистему на агровыставке в Самарской области

В п. Усть-Кинельский Самарской области завершила работу XXIV Поволжская агропромышленная выставка, которая проходила 23 и 24 сентября 2022 года при поддержке Правительства Самарской области и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Крупнейшее специализированное мероприятие в Приволжском федеральном округе прошло на 40 га выставочной площади и собрало более 500 участников агросферы, сельхозмашиностроения, ветеринарии из 15 регионов РФ, а также Республики Беларусь.

Шьям Намбиар, Авито: Самарская область — один из самых активных регионов на карте Авито

На прошлой неделе Самару посетил директор клиентского сервиса Авито Шьям Намбиар. Корреспонденту "Волга Ньюс" удалось с ним пообщаться и расспросить о целях поездки и планах развития платформы.

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

Он и она