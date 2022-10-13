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ВСК: применение регуляторных "песочниц" будет способствовать развитию превентивной медицины

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Применение экспериментального правового режима будет способствовать решению сразу нескольких ключевых задач отечественного здравоохранения. В частности, развитию превентивной медицины, улучшению качества медицинского сервиса в рамках ОМС и ДМС — об этом заявил Сергей Лысенков, руководитель центра организации медицинской помощи Страхового Дома ВСК в рамках выступления на II Международном саммите по цифровой медицине и информационным технологиям в здравоохранении "Цифроайтимед".

ДМС является одним из динамично развивающихся сегментов страхового рынка. С 2018 года число россиян, имеющих полис добровольного медицинского страхования, выросло с 19 до 25 млн человек. Росту востребованности ДМС способствует доступное ценообразование, качество медицинского сервиса. При этом существуют определенные барьеры, препятствующие более активному росту этого сегмента. К ним можно отнести регуляторные барьеры, препятствующие существенному повышению уровня цифровизации медицины, причем это ограничение касается как ДМС, так и ОМС.

Экспериментальный правовой режим подразумевает расширение возможностей телемедицины, в частности создание системы персональных медицинских помощников. Применение цифровых медицинских песочниц может стать инструментом кардинальных изменений в медицинском страховании. Например, возможно оптимизировать стоимость страховых программ и затрачиваемое на оказание помощи пациенту время за счет внедрения новых пользовательских путей на основе цифрового медицинского сопровождения.

Кроме того, дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента в рамках ЭПР будет способствовать повышению доступности медицинской помощи, а также развитию превентивной медицины. Так, не менее 25% клиентов ВСК имеют в анамнезе патологию в области артериальной гипертензии, почти 15% пациентов с данным диагнозом попадают на лечение в стационар, т. е. сталкиваются с острым течением заболевания. Создание системы обслуживания на основании данных от Персональных медицинских помощников позволит в долгосрочной перспективе сократить число госпитализаций на 70% за счет ранней диагностики.

Еще одна проблема медицинской отрасли — отсутствие преемственности при получении медпомощи в разных медицинских учреждениях. Формирование единой информационной базы и доступ страховщиков к данным о состоянии здоровья пациента позволит выстроить комплексный всеобъемлющий путь лечения вне зависимости от того, каким образом была начата терапия — в рамках обязательного или добровольного медицинского страхования.

"Действующее законодательство в области здравоохранения значительно "отстает" от потребностей пациентов. Большинство россиян предпочитает получать медицинскую помощь максимально оперативно, не собирая дополнительных справок, в онлайн режиме. В этом году, например, мы запустили специализированный сервис онлайн консультаций и полного медицинского сопровождения "Цифровая клиника", клиентами которой уже являются более 5 тыс. человек. Применение регуляторных медицинских "песочниц" позволит дополнительно расширить возможности страховых компаний, тем самым решить многие проблемы здравоохранения. Основной барьер для инноваций сейчас — это "чувствительность" самой области применения, высокая "стоимость" ошибки, связанные со здоровьем и безопасностью граждан. Избежать этих проблем можно за счет выделения безопасных нозологий в рамках ЭПР и контроля возможных рисков в ходе эксперимента", — отметил Сергей Лысенков, руководитель центра организации медицинской помощи Страхового Дома ВСК.

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Новости

Назад. 13 октября 2022
ВСК: применение регуляторных "песочниц" будет способствовать развитию превентивной медицины

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