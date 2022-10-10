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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Маркетплейс Своё Фермерство запускает цикл осенних распродаж: сельхозтехника и тысячи сельхозтоваров со скидкой 30%

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Маркетплейс товаров для сельхоз товаропроизводителей Своё Фермерство от Россельхозбанка с 10 октября запускает первый цикл распродаж, которые продолжатся традиционной "Черной Пятницей" в ноябре. На протяжении двух недель пользователям маркетплейса Своё Фермерство будут со скидками доступны тысячи товаров от отечественных поставщиков в десятках товарных категорий от удобрений до семян.

В этом году сезонная распродажа сельхозтоваров на платформе Своё Фермерство стартует на месяц раньше, что обусловлено высоким уровнем интереса со стороны аграриев к этой акции. Пользователям платформы будут доступны более 5 000 товаров со скидками. Максимальный дисконт, установленный в рамках акции, достигает 70%. Традиционно одной из самых популярных категорий в период распродаж на маркетплейсе Своё Фермерство является сельскохозяйственная техника. Её поставщики и производители установили специальные цены на две сотни машин с максимальной скидкой 50% на б/у технику и 30% на новую; скидки на тракторы достигают 15%. Пользователям доступны эксклюзивные предложения от таких производителей как "ТД МТЗ-Ставрополь", "БДТ АГРО", ООО "Агроград" и других. Например, такую популярную модель как БЕЛАРУС-82.1 от ТД МТЗ-Ставрополь можно приобрести с 6% скидкой, а плуги и бороны от "БДТ АГРО" — с 12%. Существенным преимуществом для пользователей маркетплейса является возможность оформить товар в лизинг или кредит по льготной ставке. Подать заявку можно прямо из карточки понравившегося товара буквально в 2 клика.

В категории сельскохозяйственные животные размер максимальной скидки составляет 33% на более 100 предложений. Здесь можно приобрести нетелей с 20% дисконтом, ягнят, овец, коз и другой мелкий рогатый скот с дисконтом до 15-17%, лошадей, поросят и даже пчел с 5% скидкой.

Более двухсот товаров со скидкой 10% доступно и в категории семена: семена подсолнечника, сои, горчицы, рапса, ячменя, ржи, пшеницы, а также овощей. Свои селекционные достижения представили отечественные научные организации, а также сельскохозяйственные кооперативы, КФХ и другие сельхозпредприятия.

Скидки представлены также в других категориях: корма, удобрения, сельскохозяйственное оборудование, посадочные материалы, запчасти, ГСМ.

"Осенние распродажи на платформе Своё Фермерство проводятся уже в третий раз. От года к году мы наращиваем масштаб этой акции, привлекаем новых поставщиков, готовых предложить эксклюзивные условия на покупку сельхозтоваров, а также увеличиваем количество товаров в рамках акции. Осень — время подготовки к новому сезону, время обновления техники и оборудования, а распродажа — отличная возможность приобрести необходимые товары по выгодным ценам, в том числе в кредит или лизинг, в том числе и на льготных условиях с финансовой поддержкой Россельхозбанка", — отметила директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Экосистема Своё Фермерство от Россельхозбанка объединяет цифровые решения и сервисы, которые позволят небольшим фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать решения каждодневных задач и сосредоточиться на росте бизнеса.

Сегодня на площадке Своё Фермерство зарегистрировано более 10 000 поставщиков и производителей, размещено почти 2 миллиона товаров в нескольких десятках категорий. Удобный фильтр "Скидка" позволит пользователям маркетплейса быстро найти товары нужной категории, а лучшие предложения в рамках распродажи попадут на главную страницу маркетплейса.

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Новости

Назад. 10 октября 2022
Маркетплейс Своё Фермерство запускает цикл осенних распродаж: сельхозтехника и тысячи сельхозтоваров со скидкой 30%
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