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При поддержке ВСК состоялся финал фестиваля IRONSTAR

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При поддержке Страхового Дома ВСК 7–9 октября прошел заключительный этап фестиваля спорта IRONSTAR SOCHI СИРИУС 2022.

IRONSTAR — масштабный фестиваль спорта и соревнования для любителей и профессиональных спортсменов по триатлону в России. Закрытие этого сезона состоялось на федеральной территории "Сириус". В рамках фестиваля прошли Чемпионат России по триатлону на длинной дистанции и Финал Кубка России по триатлону на дистанции спринт.

Соревнования продлились три дня. В пятницу, 7 октября, состоялись заплывы на открытой воде SWIMSTAR MILE и DBLMILE в бухте Имеретинского порта. Продолжился спортивный праздник женским забегом IRONLADY и детским забегом STARKIDS.

В субботу состоялся IRONSTAR 226 SOCHI СИРИУС 2022 — главная триатлонная гонка сезона на "железной" дистанции: 3.86 км плавания, 180 км велогонки и 42.195 км бега. Атлеты, не готовые к покорению такой дистанции, смогли в этот же день преодолеть половину от нее на IRONSTAR 113 SOCHI СИРИУС 2022.

В заключительный день любители попробовали свои силы на триатлонных дистанциях: SPRINT и OLYMPIC, общая протяженность маршрутов — 25,75 км и 51,5 км. Финишировали участники традиционно у гостиничного комплекса "Имеретинский".

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Новости

Назад. 10 октября 2022
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