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Россельхозбанк: аграрной науке нужны цифровые инструменты и тесная связь с бизнесом

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Россельхозбанк как опорный банк АПК много работает не только с фермерами, но и с профильными российскими вузами, поддерживая как студентов, так и сами учебные заведения, а также выступает площадкой для выстраивания связей между производителями сектора и разработчиками цифровых решений для АПК. Этот опыт позволяет наблюдать кардинальную смену парадигмы в отрасли, рассказала в рамках сессии деловой программы агропромышленной выставки "Золотая осень" директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

"Методы и инструменты, которые используются сегодня в АПК при создании новых сортов семян, средств защиты растений, удобрений, альтернативных белков, еще 2-3 года назад были практически неизвестны или никогда до этого не применялись в сельском хозяйстве. Аграрная наука с каждым годом становится все более комплексной, использует знания и технологии из других отраслей. Россельхозбанк активно поддерживает молодую науку: мы реализуем стипендиальную программу, поддерживаем вузы, проводим акселераторы для студенческих команд. Однако важнейшим моментом является практическое применение разработок. Важна связь с бизнесом, к сотрудничеству с новым поколением ученых нужно привлекать крупных заказчиков, иначе стартапы не смогут развиваться в практической плоскости. В России уже сейчас много делается для выстраивания этой цепочки. Сейчас есть конструкция, когда при взаимодействии с малыми и инновационными предприятиями вуз сохраняет права на интеллектуальную собственность, привлекаются средства на развитие проекта и учёные тогда не уходят в крупный бизнес, а остаются в вузе, это очень полезная практика, которую следует развивать. Хочется, чтобы компании буквально боролись за молодые таланты, хотели, чтобы их приглашали на защиту проектов ученых, а, следовательно, заслуживали это право поддержкой таких проектов. Мы — большая технологическая страна и если мы объединим усилия, то добьёмся успеха", — отметила Елена Батурова.

По ее словам, Россельхозбанк реализует около 20 инициатив для развития науки, в которые входят марафон знаний, лекции, научные конференции, олимпиады, хакатоны, участие в международных соревнованиях и др. Так, российская объединенная команда Россельхозбанка, МФТИ и РГАУ-МСХА заняла второе место в финале престижного международного сельскохозяйственного конкурса Autonomous Greenhouse Challenge, организованного Нидерландским Университетом WUR (Wageningen University & Research), опередив участников из Китая, Южной Кореи и стран Европы. Причем российская модель, основанная на технологиях компьютерного зрения, обучении с подкреплением и оптимальном управлении системами теплицы, сумела вырастить урожай салата с самой высокой выручкой среди конкурсантов.

Кроме того, банк осуществляет в аграрных вузах страны кампусные проекты, а сотни талантливых российских студентов поддерживает именными стипендиями. Помимо этого, банк с 2020 года предлагает программу оплачиваемых digital-стажировок. Заявки на участие в ней подают как обучающиеся на первых курсах студенты, так и молодые специалисты, имеющие опыт коммерческой разработки.

Россельхозбанк летом 2022 года запустил платформу "Я в агро" для продвижения аграрного образования и поиска работы в АПК. Ресурс предназначен для широкой аудитории от школьников и абитуриентов до опытных профессионалов. На платформе можно узнать об используемых в АПК технологиях, перспективах отрасли, профессиях будущего, посетить курсы развития по выбранной профессии и получения необходимых навыков, а также спланировать карьерный путь по выбранной специальности: посетителям ресурса доступен выбор конкретной профессии, вуза или колледжа, в котором есть требуемая специальность для обучения и выбор будущего работодателя. Студенты и выпускники вузов могут найти производственную практику или временную подработку у лучших работодателей отрасли и, в перспективе, работу в АПК с помощью сервиса поиска работы, на котором размещено более 13,5 тысяч вакансий по всей стране.

В октябре 2020 года на 22-й выставке "Золотая осень" РСХБ презентовал первую в мире цифровую экосистему для АПК "Своё". Сегодня в нее входят крупнейший в стране маркетплейс товаров и услуг для сельхозпроизводителей Своё Фермерство, ведущий интернет-магазин фермерской еды Своё Родное, платформы для подбора кадров в АПК "Я в Агро", покупки агротуров (платформа Своё За городом) и обустройства жизни в сельской местности (Своё Село). Количество активных пользователей экосистемы превысило 3 млн человек.

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Назад. 07 октября 2022
Россельхозбанк: аграрной науке нужны цифровые инструменты и тесная связь с бизнесом
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