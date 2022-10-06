РСХБ: в условиях санкционного давления российские компании идут курсом на независимость в закупочной деятельности

06.10.2022 11:04 Читали 24

Сфера закупок в госкомпаниях разделилась на "до" и "после" с момента усиления санкционного давления на российскую экономику. Об этом на Всероссийской конференции в сфере закупок рассказала директор департамента закупочной деятельности Россельхозбанка Яна Лысова.

В рамках пленарной сессии "Государственный заказ — двигатель конкуренции" выступили представители ФАС РФ, Минпромторга и Минфина России, а также представители крупнейших банков и госкомпаний. Эксперты обсудили воздействия ограничительных мер на действующее законодательство в закупочной деятельности и изменения правоотношений между заказчиками и поставщиками.

"Международные экономические санкции стали переломным этапом в организации закупочных процессов. За последнее десятилетие это сильнейшая шок-терапия, которая, однако, стимулирует нас держать курс на независимость от иностранной составляющей в приобретаемой продукции. Мы организовали работу специального штаба, точечно оценивая риски по каждому проблемному случаю. В зону риска попало около 20% договоров с почти половиной стоимостного объема закупок, а также порядка 17% контрагентов. Однако мы смогли взять курс на митигацию рисков, подобрать альтернативных поставщиков и полностью обеспечили банк всем, что было запланировано", — отметила Яна Лысова.

Конференция прошла в г. Сочи и впервые была проведена по инициативе и под руководством ФАС России, объединила на своей площадке ключевых профессионалов закупочной отрасли, которые обсудили правоприменительную практику в условиях стремительно меняющихся условий в сфере закупок госкомпаний.