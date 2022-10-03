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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Автопарк автохозяйства УМВД по Тамбовской области под защитой ВСК

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Тамбовский филиал Страхового Дома ВСК обеспечил полисами ОСАГО автомобили Федерального казенного учреждения "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тамбовской области".

Страховая защита действует до ноября 2023 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены более 1200 автомобилей, включая легковые, грузовые и пассажирские машины, а также спецтранспорт. Защита действует на территории всей России. Стоимость контракта составила более 2 млн рублей.

ФКУ "ЦХиСО УМВД по Тамбовской области" является главным ведомством региона, отвечающим за работу и обслуживание автомобилей МВД России. В структуру предприятия входят больше тысячи различных машин и спецтранспорта, которые осуществляют деятельность на территории Тамбовской области.

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Новости

Назад. 03 октября 2022
Автопарк автохозяйства УМВД по Тамбовской области под защитой ВСК
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