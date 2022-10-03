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"Ростелеком" передал городским и школьным библиотекам книги о правилах безопасного поведения в интернете

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"Ростелеком" провел на всей территории РФ мероприятия по обучению безопасной работе в Сети. Занятия, приуроченные ко Дню интернета в России, прошли в разных форматах: лекции для школьников, беседы с преподавателями-участниками кибердружин. После лекций на тему кибербезопасности сотрудники компании торжественно передали тираж книги "Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир" в городские и школьные библиотеки по всей стране. Библиотеки также получили ссылку для скачивания книги в электронном виде для включения в электронные каталоги.

В книге по кибербезопасности подробно рассказывается, как построить собственную цифровую крепость, защитить персональные данные и другие цифровые ценности, как правильно придумывать, менять и хранить пароли, как избежать зависимости детей и взрослых от соцсетей, куда обратиться за помощью, если ребенок стал жертвой кибербулинга, и много другой полезной информации по защите от киберпреступлений. Издание, рассчитанное на массового читателя, в том числе на школьников, подготовлено при участии специалистов по кибербезопасности компании "Ростелеком-Солар".

"Современный мир трудно представить без смартфонов, ноутбуков и интернета — мы живем в цифровом мире в той же мере, что и в реальном. Интернет, зарождавшийся как любопытная технологическая концепция, постепенно стал полноценной вселенной, и в ней, так же, как в обычной жизни, можно найти друзей и единомышленников, а можно стать жертвой мошенников. Но это не значит, что нужно воспринимать интернет как угрозу, достаточно знать базовые правила безопасного поведения", — отметил генеральный директор "Ростелеком-Солар", вице-президент ПАО "Ростелеком" Игорь Ляпунов.

Самарские и тольяттинские библиотеки получат книги по кибербезопасности в середине октября.

"Ростелеком" как учредитель Альянса по защите детей в цифровой среде уделяет большое внимание повышению цифровой грамотности и информационной безопасности в сети. Одной из важных составляющих защиты детей и взрослых в цифровом мире является кибербезопасность. Необходимые стандарты для работы по созданию безопасной интернет-среды задает и хартия "Цифровая этика детства", созданная альянсом. Она является руководством по внедрению лучших практик информационной безопасности в жизнь, ориентиром, который помогает создать по-настоящему благоприятную среду для развития, обучения и безопасного общения детей в виртуальном пространстве.

С полным текстом книги "Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир" можно ознакомиться на сайте "Ростелекома": https://www.company.rt.ru/social/book_cybersecurity/.

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Новости

Назад. 03 октября 2022
"Ростелеком" передал городским и школьным библиотекам книги о правилах безопасного поведения в интернете

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