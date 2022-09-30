16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ВСК: пик продаж каско пришелся на февраль, в августе спрос на каско начал восстанавливаться после резкого падения

Читали 15

Сегмент каско начинает восстанавливаться после падения продаж в середине года — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Так, наибольшее число оформленных полисов каско пришлось на февраль (19% от общего объема продаж), в марте было зафиксировано снижение до уровня января (16%), далее с апреля динамика оформленных полисов каско постепенно снижалась — с 10% до 8% в июле. При этом уже в августе число оформленных полисов каско выросло до 10%.

За период с марта по август 2022 года наибольшее число оформленных полисов каско (без учета Москвы) было зафиксировано в Санкт-Петербурге (7% от общего объема продаж каско), Краснодарском крае (3%), Ростовской области (2,5), Самарской области (2,2) и Татарстане (2,1%).

При этом во всех перечисленных регионах было зафиксировано общее падение продаж каско. Так, число оформленных полисов добровольного страхования в Краснодарском крае снизилось на 69%, Самарской области — на 68%, Воронежской области — 67%.

Версия для печати

Новости

Назад. 30 сентября 2022
ВСК: пик продаж каско пришелся на февраль, в августе спрос на каско начал восстанавливаться после резкого падения
Тепло есть в 48% домов Самары
АвтоВАЗ примет на работу 4 тысячи новых сотрудников
Гол Александра Чирковича принес "Крыльям" победу над "Факелом"
Объявлены победители XI конкурса "Вместе в цифровое будущее". Второе место у самарского журналиста
Спикеры ВСК выступили на III Международном HR-Саммите в Нижнем Новгороде
Из-за студенческого фестиваля в Самаре 2 октября перекроют несколько улиц
ВСК застраховала автомобили Центральной районной больницы в Мордово Тамбовской области

В России и мире

Как студенты помогли создать фестиваль "Российская студенческая весна"

С 18 по 24 мая в Самаре прошел фестиваль "Российская студенческая весна". Этот проект уже тридцать лет поддерживает и развивает творчество молодых людей. В этом году студвесна объединила пять тысяч участников и гостей из разных регионов России и стран СНГ. Мероприятие запомнилось городу своим размахом, за несколько дней побывать на фестивале успели более 650 тысяч человек. Однако создание привлекательной картинки — дело рук самих студентов. Именно благодаря волонтерам студвесны удалось воплотить в жизнь такое запоминающееся событие.

Культура и стиль

День природы с "Самарской областной библиотекой для молодежи"

В четверг, 4 августа, у входа "Самарской областной библиотеки для молодежи" прошел день природы. Все желающие могли послушать лекции, присоединиться к мастер-классу по скетчингу "Цветы в стиле японской гравюры", а для детей, волонтеры культуры приготовили различные настольные игры, раскраски и проводили гадание по цветам.

Люди

Кошелек

Россельхозбанк представил цифровую экосистему на агровыставке в Самарской области

В п. Усть-Кинельский Самарской области завершила работу XXIV Поволжская агропромышленная выставка, которая проходила 23 и 24 сентября 2022 года при поддержке Правительства Самарской области и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Крупнейшее специализированное мероприятие в Приволжском федеральном округе прошло на 40 га выставочной площади и собрало более 500 участников агросферы, сельхозмашиностроения, ветеринарии из 15 регионов РФ, а также Республики Беларусь.

Шьям Намбиар, Авито: Самарская область — один из самых активных регионов на карте Авито

На прошлой неделе Самару посетил директор клиентского сервиса Авито Шьям Намбиар. Корреспонденту "Волга Ньюс" удалось с ним пообщаться и расспросить о целях поездки и планах развития платформы.

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

Он и она