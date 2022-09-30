ВСК: пик продаж каско пришелся на февраль, в августе спрос на каско начал восстанавливаться после резкого падения

За период с марта по август 2022 года наибольшее число оформленных полисов каско (без учета Москвы) было зафиксировано в Санкт-Петербурге (7% от общего объема продаж каско), Краснодарском крае (3%), Ростовской области (2,5), Самарской области (2,2) и Татарстане (2,1%).
При этом во всех перечисленных регионах было зафиксировано общее падение продаж каско. Так, число оформленных полисов добровольного страхования в Краснодарском крае снизилось на 69%, Самарской области — на 68%, Воронежской области — 67%.