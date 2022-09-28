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Объем страхования авто из Китая вырос в 3 раза, лидером рынка стал HAVAL

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Продажи китайских автомобилей с весны этого года в России выросли почти в 3 раза — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК исходя из динамики продаж каско. Наибольший рост продемонстрировали автомобили марки CHERY (включая суббренды Cheryexeed, Exeed) — с начала года было продано в 3,3 раза больше полисов для данных авто, чем за аналогичный период 2021 года.

По данным ВСК, в топ-3 самых востребованных китайских автомобилей в России с начала года вошли:

  1. HAVAL — на данную марку пришлось около 40% от общего объема оформленных полисов каско для китайских авто, продажи выросли в 3 раза
  2. GEELY — около 28% от общего объема оформленных полисов каско для китайских авто, продажи выросли в 2,5 раза
  3. CHERY (включая суббренды Cheryexeed, Exeed) — более 27% от общего объема оформленных полисов каско для китайских авто, продажи выросли в 3,3 раза

Самыми востребованными моделями HAVAL стали кроссоверы F7 и JOLION, GEELY — ATLAS и ATLAS PRO. В линейке CHERY россияне чаще всего выбирают модель TIGGO.

В то же время спрос на некоторые китайские бренды в России снизился, к ним относится: GREAT WALL, BRILLIANCE, HAIMA и LIFAN.

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Новости

Назад. 28 сентября 2022
Объем страхования авто из Китая вырос в 3 раза, лидером рынка стал HAVAL
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