Объем страхования авто из Китая вырос в 3 раза, лидером рынка стал HAVAL

По данным ВСК, в топ-3 самых востребованных китайских автомобилей в России с начала года вошли:
- HAVAL — на данную марку пришлось около 40% от общего объема оформленных полисов каско для китайских авто, продажи выросли в 3 раза
- GEELY — около 28% от общего объема оформленных полисов каско для китайских авто, продажи выросли в 2,5 раза
- CHERY (включая суббренды Cheryexeed, Exeed) — более 27% от общего объема оформленных полисов каско для китайских авто, продажи выросли в 3,3 раза
Самыми востребованными моделями HAVAL стали кроссоверы F7 и JOLION, GEELY — ATLAS и ATLAS PRO. В линейке CHERY россияне чаще всего выбирают модель TIGGO.
В то же время спрос на некоторые китайские бренды в России снизился, к ним относится: GREAT WALL, BRILLIANCE, HAIMA и LIFAN.