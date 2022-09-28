Распределение мест в детсады в Самаре пройдет 30 сентября

28.09.2022 16:07 Читали 33

В пятницу, 30 сентября, в Самаре пройдет автоматизированное распределение свободных мест в детских садах на текущий 2022-2023 учебный год.

Родителям рекомендовано проверить данные, указанные в заявлении, на Портале образовательных услуг или в разделе "Поиск заявлений".



В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений необходимо обратиться в муниципальное автономное учреждение городского округа Самара "Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг" для внесения в заявление необходимых изменений.



Информация об имеющихся в МДОУ свободных местах размещена на Портале образовательных услуг.