Родителям рекомендовано проверить данные, указанные в заявлении, на Портале образовательных услуг или в разделе "Поиск заявлений".
В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений необходимо обратиться в муниципальное автономное учреждение городского округа Самара "Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг" для внесения в заявление необходимых изменений.
Информация об имеющихся в МДОУ свободных местах размещена на Портале образовательных услуг.
Распределение мест в детсады в Самаре пройдет 30 сентября
В пятницу, 30 сентября, в Самаре пройдет автоматизированное распределение свободных мест в детских садах на текущий 2022-2023 учебный год.
Родителям рекомендовано проверить данные, указанные в заявлении, на Портале образовательных услуг или в разделе "Поиск заявлений".