Открытие самарской исторической мечети после реставрации состоится 1 октября

28.09.2022 10:04 Читали 5

В субботу, 1 октября, в 10:00 состоится торжественное открытие самарской исторической мечети, расположенной на ул. Алексея Толстого, 61а.