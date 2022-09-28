В программе мероприятия запланированы экскурсии по мечети, презентация программ национально-культурных центров, выставка-ярмарка халяльной продукции, выставка-продажа мусульманской и национальной атрибутики, выступления творческих коллективов города Самары и Самарской области и традиционное угощения гостей блюдами народов, проживающих на территории Самарской области.
Открытие самарской исторической мечети после реставрации состоится 1 октября
В субботу, 1 октября, в 10:00 состоится торжественное открытие самарской исторической мечети, расположенной на ул. Алексея Толстого, 61а.