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ВСК собрала экспертов по работе с персоналом из крупнейших российских компаний: этап федеральной серии HR-форумов прошел в Москве

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Страховой Дом ВСК выступил организатором HR-форума "Забота о сотрудниках - модный тренд или насущная необходимость", который состоялся в Москве. В мероприятии участвовали топ-менеджеры, а также руководители HR-департаментов крупных российских компаний. Соорганизатором форума выступило кадровое агентство "ВИЗАВИ Консалт".

Степан Лысенко, руководитель блока общих и административных вопросов Страхового Дома ВСК, поделился итогами проекта "Забота на работе", который был реализован в компании в 2022 году. В результате компании удалось снизить уровень текучести кадров и добиться повышения Happy Index персонала.

Валерия Дворцевая, управляющий партнер и генеральный директор "ВИЗАВИ Консалт", в рамках выступления представила результаты опроса соискателей по теме отношения работодателей к сотрудникам.

Генеральный директор платформы "Свои" Александр Абраменко рассказал, как технологически обеспечить заботу о сотрудниках, повысить уровень их вовлеченности в рабочий процесс, а также регулярно получать от них обратную связь при помощи универсальной HR-платформы.

Дмитрий Колтунов, начальник управления по привлечению, обучению и развитию персонала Fesco, поделился опытом того, как его компания пережила изменения после коронавирусной инфекции.

В рамках форума специалисты обсудили и новые вызовы, с которыми столкнулась HR-индустрия в этом году. В частности, руководитель отдела подбора и адаптации персонала "Вкусно и точка" поделилась опытом сохранения команды в период простоя, привлечения квалифицированных специалистов, ушедших из компании за последние пять лет.

Елена Гаврилюк, заместитель директора по работе с персоналом Российского Фонда Прямых Инвестиций, рассказала собственную историю успеха и карьерного роста.

"Забота о благополучии сотрудников является важной частью стратегии ВСК. Мы хорошо понимаем, что наши сотрудники - это наш главный капитал и их результаты непосредственно отражаются на развитии компании. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы помогать и оказывать всестороннюю поддержку каждому, особенно сегодня. Психологическая и юридическая поддержка, качественный пакет ДМС, вовлекающие мероприятия, дополнительные социальные инициативы для сотрудников и их семей - считаю, эта работа просто необходима", - отметил Степан Лысенко, руководитель блока общих и административных вопросов Страхового Дома ВСК.

"Рынок труда за последние два года столкнулся с серьезными вызовами, и речь не только о влиянии пандемии. В рамках форума участники смогли обменяться опытом развития корпоративной культуры, формирования HR-бренда, эффективными методами удержания и привлечений как молодых, так и опытных специалистов, чтобы в дальнейшем успешно применять эти инструменты на практике", - отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.

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Назад. 27 сентября 2022
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