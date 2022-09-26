ПСБ: курс доллара в конце недели продолжил свое падение

26.09.2022 13:15 Читали 53

Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ:

"Пара доллар-рубль завершила торги на прошлой неделе у минимумов конца июля, отметки 57,9 рублей.

Торговая активность американской валютой в конце недели резко увеличилась, достигнув максимумов с 21 июля, а рубль продолжил свое заметное укрепление. По нашим оценкам, участники рынка избавлялись от валют стран Запада в преддверии возможных санкций в адрес НКЦ из-за присоединения ЛДНР в состав России. При этом отметим, что представители МосБиржи ранее заявляли, что вполне возможна остановка торгов долларом и евро. Дополнительную поддержку национальной валюте также оказывала продолжающаяся конверсия валютной выручки экспортерами в преддверии налоговых выплат, которые завершаются 26 сентября.

Отметим, что впервые с 2002 года евро в связке с долларом торгуется ниже отметки 0,97 цента. Давление на европейскую валюту оказывают слабые статданые и заметный отток капитала с континента. Полагаем, что пикирование евро к доллару может продолжиться в ближайшие дни.

Сегодня курс доллара на МосБирже может взять определенную паузу в снижении на фоне окончания налоговых выплат в стране. Считаем актуальным диапазон 57-60 руб. в рамках недели с восстановлением позиций американской валюты".