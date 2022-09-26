В ДТП на трассе М-5 у Большой Рязани пострадали трое детей и взрослый

Напомним, что сообщение о данном ДТП поступило в ГУ МЧС России по Самарской области в 12:19.
Всего для работ на месте происшествия привлечены 26 человек, 11 единиц техники.
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
В воскресенье, 25 сентября, в ДТП с участием попутных легковых автомобилей Kia и Mercedes на 961 км километре трассы М-5 у с. Большая Рязань травмы получили водитель и три несовершеннолетних пассажира немецкой машины, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Напомним, что сообщение о данном ДТП поступило в ГУ МЧС России по Самарской области в 12:19.
Всего для работ на месте происшествия привлечены 26 человек, 11 единиц техники.
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.