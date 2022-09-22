На пожаре в Тольятти умер ребенок

Возгорание началось в 12:41 на ул. Мира, 137. В квартире на четвертом этаже горели вещи.
В 13:05 пожар ликвидировали на площади 12 кв. м.
Пострадали три человека: 42-летняя женщина и мальчики четырех и двух лет. Позже старший ребенок скончался.
В среду, 21 сентября, в Тольятти произошел пожар, в результате которого пострадали три человека, в том числе два ребенка. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
Возгорание началось в 12:41 на ул. Мира, 137. В квартире на четвертом этаже горели вещи.
В 13:05 пожар ликвидировали на площади 12 кв. м.
Пострадали три человека: 42-летняя женщина и мальчики четырех и двух лет. Позже старший ребенок скончался.