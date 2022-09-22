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На пожаре в Тольятти умер ребенок

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В среду, 21 сентября, в Тольятти произошел пожар, в результате которого пострадали три человека, в том числе два ребенка. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

Возгорание началось в 12:41 на ул. Мира, 137. В квартире на четвертом этаже горели вещи.

В 13:05 пожар ликвидировали на площади 12 кв. м.

Пострадали три человека: 42-летняя женщина и мальчики четырех и двух лет. Позже старший ребенок скончался.

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Назад. 22 сентября 2022
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