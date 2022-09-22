На пожаре в Тольятти умер ребенок

22.09.2022 10:21 Читали 10

В среду, 21 сентября, в Тольятти произошел пожар, в результате которого пострадали три человека, в том числе два ребенка. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.