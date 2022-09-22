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Новый рекорд позволит России войти в топ-5 мировых экспортёров рыбного филе

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По итогам 2022 года Россия может поставить на мировые рынки более 190 тыс. тонн рыбного филе, что примерно на 30% превысит результат 2021 года, следует из прогноза экспертов Россельхозбанка к V международному рыбопромышленному форуму в Санкт-Петербурге. Этот рекордный результат позволит стране впервые переместиться с текущего 7 на 5 место среди экспортёров рыбного филе в мире, оставив позади Нидерланды и Исландию.

"Ожидаемый объём отгрузки рыбного филе в 192 тыс. тонн почти в 2,3 раза превысит показатель 2017 года. Такой рывок вперёд стал возможным благодаря последовательному созданию производственных мощностей и их модернизации, в первую очередь — на Дальнем Востоке, вблизи рынков сбыта. Для рыбохозяйственного комплекса (РХК) это несомненный плюс, так как экспорт переработанной продукции позволяют диверсифицировать отгрузки и создать новые рабочие места", — комментирует руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Рост поставок продукции с повышенной добавленной стоимостью постепенно меняет ландшафт экспорта РХК Дальнего Востока. Если раньше его незыблемую основу составляли мороженая рыба, крабы и икра, то теперь наблюдается чёткий тренд на диверсификацию за счёт филе, рыбных консервов и пресервов, рыбьего жира, печени, молок и рыбной муки.

По данным Центра отраслевой экспертизы РСХБ (ЦОЭ), главным потребителем рыбного филе из России выступает Южная Корея, на которую в 2021 году пришлось 52,5 тыс. тонн, или 35% поставок. На втором месте Нидерланды (34,2 тыс. тонн, 23%), тройку замыкает Германия (18,8 тыс. тонн, 13%). Быстрые темпы роста закупок показывают Япония (всего 16 тонн в 2017 году и 5,5 тыс. тонн в 2021 году), Китай (141 тонна и 3 тыс. тонн соответственно).

"По оценкам РСХБ, по переработке рыбы могут быть введены новые мощности в объёме 500 тыс. тонн, прежде всего в регионах Дальнего Востока. Это даёт основания на положительные прогнозы как по потреблению на внутреннем рынке, так и по росту экспортных отгрузок в денежном эквиваленте", — считает Андрей Дальнов.

Наряду с прогнозным рекордом по экспорту рыбного филе Россия, по расчётам ЦОЭ, выйдет и на исторический максимум по поставкам рыбной муки. В 2022 году ожидается 102 тыс. тонн (+3% к результату 2021 года). Рыбная мука используется как компонент корма в АПК и РХК.

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Назад. 22 сентября 2022
Новый рекорд позволит России войти в топ-5 мировых экспортёров рыбного филе

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