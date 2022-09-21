ВСК стала членом Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей

21.09.2022 18:02 Читали 13

Страховой Дом ВСК провел встречу с представителями Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП), на которой была выработана дорожная карта дальнейшего сотрудничества.

Во время переговоров было принято решение о развитии взаимовыгодного сотрудничества и последующее расширение присутствия на рынках Центральной Азии.

Кроме того, в рамках дорожной карты обозначены такие направления, как развитие деловых связей между региональными отделениями РАСПП и ВСК, а также организация совместных мероприятий тематики ВЭД, HR и др.

"Сотрудничество с РАСПП — это большое достижение не только для нас, но и для всей российской страховой отрасли, поскольку оно должно стать как взаимовыгодным, так и принести значительную пользу для развития отношений со странами Центральной Азии. Партнерство подразумевает обмен опытом между специалистами, работу над общими проектами в том числе в IT-сфере. Уверена, что сотрудничество будет плодотворным", — отметила Заместитель генерального директора Страхового дома ВСК Вера Гезердава.

"Мы рассчитываем, что партнерство ВСК и РАСПП в дальнейшем расширит доступ ВСК к развитию устойчивого сотрудничества с азиатскими компаниями, а взаимодействие региональных подразделений организаций будет способствовать более активному диалогу ВСК с российско-азиатским деловым сообществом". — Президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.