На AgroCode Hack 2022 разработали прорывные алгоритмы и сервисы для лечения коров и поиска плодородных земель для виноградников

21.09.2022 11:27 Читали 13

С 16 по 18 сентября 2022 года в Москве прошел финал онлайн-хакатона AgroCode Hack от digital-сообщества AgroCode Hub при участии Россельхозбанка. За призовой фонд в 1,4 млн рублей боролись 30 команд из 143 городов России.

AgroCode Hack проводится в рамках проекта AgroCode Hub от Россельхозбанка уже в третий раз. В этом году на участие в мероприятии было подано почти 1500 заявок из 143 городов России, это в два раза больше, чем годом ранее. По итогам отбора в финале за призовой фонд в 1,4 млн рублей поборолись 30 лучших команд, состоящих из трех-пяти человек (в их числе — frontend- и backend-разработчики, Data Science, Computer Vision и другие специалисты). В финале хакатона команды представили свои решения, а менторы каждой задачи выбрали и объявили победителей.

В течение 40 часов участники решали прикладные для сектора АПК задачи:

1. Партнер хакатона ГК "Ростсельмаш" предложил разработать алгоритм определения границ кузова грузового транспорта для комбайна при сборе урожая. Результатом стала программа, которая выдает координаты точки центра верхней грани кузова для тестового пакета данных. Победителем этого трека стала команда "Chicky, Cha-Cha, Boom-Boom" из Москвы и Казани. Второе место заняла команда "Агролаб ИИ" из Москвы и Красноярска.

2. В задаче от ИТ-компании "Агроинтеллект" участникам было необходимо выявить закономерности в заболеваниях коров на фермах и определить самые неэффективные протоколы лечения. Участники разработали аналитическую модель и предоставили ее исходный код. Лучшее решение этой задачи предложила команда из Санкт-Петербурга "FEDOT HACK TEAM". Вторыми стали столичные специалисты из коллектива "Филе миньон".

3. Продуктовая задача от агроконсалтинга Terroir Concept состояла в разработке сервиса поиска перспективных земель для выращивания винограда в Краснодарском крае. В этом треке наивысшую оценку получила команда "Digital rover" из Нижнего Новгорода и Кемерово, которая разработала сервис с возможностью агрегирования данных по дискретной сетке, их визуализации и отбора критериев по предсказательной силе параметра. Также жюри отметило команду "NBL" из Москвы и Санкт-Петербурга, которая заняла второе место. Она разработала карту, в рамках которой пользователь может выбирать интересующий его режим работы: проверка выбранного участка, подбор подобного участка по терруару, поиск любых земель с ранжированием по наилучшим факторам и сразу же может визуально просмотреть результаты.

"Перед участниками стояли нетривиальные задачи, которые были успешно решены в очень короткий срок. Сложно было выбрать победителей, потому что все представленные решения были по-своему уникальны. Мы выражаем благодарность за участие всем командам и надеемся, что они послужат примером вдохновения для участников последующих соревнований", — рассказала начальник управления корпоративных и социальных проектов РСХБ Юлия Гордонова.

Также в рамках хакатона прошел финал чемпионата AgroCode Data Science Cup для студентов российских вузов, по итогам которого было выбрано трое победителей. Участники чемпионата, применяя методы искусственного интеллекта, разработали "Сервис умного поиска", который позволит сельхозтоваропроизводителям за доли секунды по фотографии найти необходимые запчасти в миллионном каталоге товаров маркетплейса экосистемы Своё Фермерство. Победителем стал студент 2 курса аспирантуры Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Сейчас платформа Своё Фермерство помогает десяткам тысяч фермеров повышать эффективность агробизнеса. На ней представлено более 30 цифровых сервисов и решений для фермеров, среди них продажа и покупка товаров для модернизации бизнеса, поиск сотрудников, льготное финансирование, юридическая помощь, платформа Своё Медиа с ежедневными лайв-беседами с ведущими экспертами агробизнеса и учеными-селекционерами, а также многое другое.

"Отрадно видеть столько талантливых ИТ-специалистов, которые проявили интерес к сфере агротехнологий! Подобные мероприятия помогают технологическим компаниям, разрабатывающим ИТ-решения для аграриев, совершать качественные эволюционные скачки в совершенствовании своих сервисов. Хакатон способствует генерации в короткий срок множества нестандартных прорывных идей, которые помогут аграриям более эффективно вести полевые работы и заботиться о сельскохозяйственных животных, что послужит общему делу продовольственной самообеспеченности", — отметила заместитель директора Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Любовь Любаева.

Посмотреть запись соревнования AgroCode Hack 2022 можно на сайте.