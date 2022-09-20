Программа максимально проста и не требует специальных знаний от клиента. Срок программы 5 лет, периодичность оплаты — ежегодно от 30 000 рублей, дополнительный доход начисляется ежегодно и выплачивается в конце программы.
При наступлении страхового случая, клиенту или назначенным выгодоприобретателям будет произведена выплата, или Страхователя освободят от дальнейшей уплаты взносов, если сработает риск инвалидности 1 или 2 группы в результате несчастного случая. Страховая защита действует сразу с первого взноса.
Также по программе доступен социальный налоговый вычет, что дополнительно увеличит доходность клиента при выборе данного продукта.