"Крылья Советов" уступили "Ростову"

19.09.2022 09:15 Читали 14

В десятом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в упорной борьбе уступили "Ростову", сообщает пресс-служба самарского клуба.

Хозяева поля открыли счет уже на первой минуте встречи, с передачи Алексея Миронова отличился Хорен Байрамян - 1:0. "Крылья Советов" отыгрались через 11 минут. Получив мяч от Максима Глушенкова Сергей Пиняев, сместившись в центр, красивым ударом отправил мяч в дальнюю девятку ворот "Ростова" - 1:1. На 65-й минуте встречи за попадание мяча в руку Гленну Бейлу был назначен пенальти. С одиннадцатиметровой отметки пробил Дмитрий Полоз, Иван Ломаев достал мяч, но тот все же оказался в сетке ворот - 2:1.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут в рамках третьего тура группового этапа Фонбет Кубка России в Воронеже против "Факела" Игра состоится в четверг, 29 сентября, в 18:30.