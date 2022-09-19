Более 10 тысяч человек вышли в Самарской области на старт «Кросса нации – 2022»

19.09.2022 12:14 Читали 13

В минувшие выходные прошел 18-й Всероссийский день бега «Кросс нации». Забег ежегодно проводится по всей России в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» и является одним из самых масштабных проектов по количеству участников и географическому охвату.

«Ежегодно мы отмечаем рост количества участников забега, на спортивный праздник приходят семьями, и это очень хорошая тенденция. Мы также отмечаем ежегодный прирост людей в регионе, занимающихся физической культурой и спортом на постоянной основе. Эта позитивная динамика стала возможной во многом благодаря развитию современной спортивной инфраструктуры в нашей области. Ежегодно растет количество новых стадионов, бассейнов, универсальных спортивных площадок и других спортивных объектов, открывающих новые возможности для жителей. Ведется обширная работа по пропаганде спорта и здорового образа жизни, которая находится на личном контроле губернатора Дмитрия Азарова. «Сделать спорт доступным» – такую задачу поставил Президент, исполнение этой задачи – приоритетное направление деятельности областного Правительства и лично Губернатора», – подчеркнула Лидия Рогожинская.

В этом году впервые центральный старт прошел на прилегающей территории стадиона «Солидарность Самара Арена» и собрал более 4000 человек. Ранее местом притяжения поклонников бега был УСЦ «Чайка». В текущем году место было изменено в связи со строительством лыжероллерной трассы.

В Самарской области забеги прошли на территории всех муниципальных районов и городских округов. Всего на старт вышло около 10 тысяч поклонников активного и здорового образа жизни. Среди них были как профессиональные спортсмены, так и любители. Каждый участник мог выбрать свою дистанцию – от одного до 12 километров в зависимости от возраста и уровня физической подготовки. В массовом забеге на 2022 метров без учета времени могли принять участие все желающие.

«Я впервые участвовала в забеге, очень понравилась атмосфера. Бег – это здоровье и хорошее настроение», – поделилась участница массового забега Ирина Чугунова.

«Это большой праздник легкой атлетики, который в первую очередь проводится с целью популяризации здорового образа жизни и привлечения россиян к регулярным занятиям физической культурой и спортом», – отметил председатель федерации легкой атлетики Александр Казмерчук.

Легкая атлетика – один из самых массовых и популярных видов спорта в Самарской области, которым занимается почти 30 тысяч жителей региона. Профессиональную подготовку в спортивных школах осуществляют свыше 2 тысяч человек. Легкоатлеты губернии регулярно становятся призерами чемпионатов и первенств страны.

Все участники «Кросса нации» по традиции получили майки с символикой спортивного праздника, а лучшие бегуны в своих возрастных группах были отмечены кубками, грамотами, медалями и памятными призами.