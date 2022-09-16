ВСК: получение доступа к медицинским данным клиента позволит компаниям упростить процесс страхования ипотеки

16.09.2022 14:12 Читали 9

Получение страховыми компаниями доступа к персональным данным потенциального клиента, связанным с состоянием его здоровья, позволит оптимизировать процесс оформления ипотечного страхования, а также сделать процедуру урегулирования убытков более простой и прозрачной — об этом заявила Юлия Шимова, Руководитель центра развития продуктов Страхового Дома ВСК в рамках выступления на 12-м Международном ПЛАС-Форуме "Платежный бизнес".

Цифровая ипотека является удобным финансовым инструментом, в рамках которого процесс оформления жилищного займа максимально автоматизирован. Сейчас большинство банковских услуг возможно получить онлайн, цифровые сервисы востребованы у россиян — например, только за 2021 год было получено свыше 120 тыс. заявок на оформление цифровой ипотеки.

При этом существует ряд факторов, сдерживающих переход в онлайн услуги ипотечного страхования. В частности, проблема API-интеграции и обмена данными между страховщиками и банками — зачастую компании используют ручной обмен информацией. Примером эффективного решения в данной области можно назвать опыт взаимодействия ВСК с банком ВТБ.

Кроме того, создание оперативного digital-диалога с другими участниками сегмента цифровой ипотеки будет способствовать дальнейшей IT-трансформации ипотечного рынка. Процесс страхования — это не только заключение договора, но и внесение в него изменений при необходимости, урегулирование убытков. И на каждом из перечисленных этапов необходимо утвердить определенный перечень официальных подтверждений и обоснований запроса.

"Наши действующие и потенциальные клиенты привыкли к тому, что многие сервисы и услуги, в том числе финансовые, доступны в режиме онлайн. Они не готовы тратить лишнее время на покупку страхового полиса, и наша задача — максимально упростить процесс оформления договора страхования. Получение страховщиками доступа к медицинской карте клиента как раз позволило бы оперативнее собирать информацию о состоянии его здоровья. Страхователю при этом не приходилось бы самостоятельно готовить запрашиваемые документы. Да и процесс урегулирования страхового случая в дальнейшем мог бы стать более прозрачным", — отмечает Юлия Шимова, Руководитель центра развития продуктов Страхового Дома ВСК.