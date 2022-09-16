Страховой Дом ВСК выступил организатором HR-форума в Уфе

16.09.2022 09:09 Читали 15

Уфимский филиал Страхового Дома ВСК выступил организатором форума "HR-решения с экономическим эффектом для бизнеса", который состоялся в Уфе 15 сентября. В мероприятии, которое проходило при организационной поддержке рекрутингового сервиса hh.ru, приняли участие директора HR-департаментов крупнейших федеральных и уральских компаний, представители отраслевых сообществ и медицинских учреждений. Дмитрий Коземаслов, директор Уфимского филиала Страхового Дома ВСК выступил одним из модераторов форума.

В рамках мероприятия Олег Витько, заместитель генерального директора Страхового Дома ВСК по медицинскому страхованию и Марина Кантиева, коммерческий директор клиники "Сфера" рассказали о том, почему работодателям важно заботиться о здоровье персонала, о роли ДМС в формировании лояльности сотрудников.

Анастасия Пономарева, руководитель департамента бизнес-партнерства Страхового Дома ВСК и Александр Абраменко, генеральный директор ООО "Аквамарин" поделились инструментами удержания и увеличения эффективности персонала на примере конструктора программ лояльности и вовлечения — платформы "СВОИ", запущенной Страховым Домом ВСК в 2021 году.

Анна Осипова, руководитель пресс-службы крупнейшего рекрутингового сервиса hh.ru рассказала, что такое HR бренд, из чего состоит система обратной связи в работе с персоналом, и почему компаниям важно развивать корпоративную культуру.

Также в рамках выступлений Оксана Сидлецкая, директор Екатеринбургского филиала hh.ru и Елена Иванова, HR директор ГК "Риком" обсудили последствия пандемии для рынка труда, трансформацию подхода к процессу поиска кадров со стороны российских компаний, актуальные инструменты и HR-решения для привлечения соискателей.

Модераторами форума выступили Андрей Попов — основатель проекта HR-mnenie.com и Дмитрий Коземаслов, директор Уфимского филиала Страхового Дома ВСК.

"Данное мероприятие — это важное событие для региона. Ведь сейчас соискатели более тщательно подходят к выбору работодателя, обращают внимание на наличие социального пакета. Кроме того, человеческий капитал является самым ценным ресурсом. На площадке форума мы смогли обсудить ключевые тренды на рынке труда, поделиться собственным опытом формирования эффективных HR-решений, которые способствуют не только привлечению и удержанию кадров, но и росту бизнеса", — отметил Дмитрий Коземаслов, директор Уфимского филиала Страхового Дома ВСК.