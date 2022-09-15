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По итогам первого полугодия ВСК показала рост сборов и доли на рынке ОСАГО, ДМС и корпоративных видов страхования

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По итогам первого полугодия 2022 года Страховой Дом ВСК продемонстрировал рост сборов в ОСАГО. Так объем собранных премий в автогражданке в первом полугодии вырос на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 10,7 млрд рублей. Сборы в каско для юридических лиц выросли на 23,6% до 5,4 млрд рублей, а объем собранных премий в ДМС — на 10,7% до 6,1 млрд. Также позитивную динамику продемонстрировал и сегмент страхования грузов — сборы выросли на 25% до 13,5 млрд рублей.

Объем сборов ВСК в первом полугодии по ОСАГО для юридических лиц составил 2,3 млрд рублей — это на 19,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Собранные премии в сегменте ОСАГО для физических лиц составили 8,4 млрд рублей — что на 13,7% больше, чем в 2022 году.

По итогам полугодия ВСК удалось также увеличить сборы в добровольном медицинском страховании. Собранные премии в ДМС для корпоративных клиентов достигли 5 млрд рублей (рост на 10,7% относительного аналогичного периода прошлого года), в ДМС для физических лиц 1,1 млрд рублей (рост на 10,5%). Доля ВСК на страховом рынке в данном сегменте составляет 3,9% и 8,9% соответственно.

Также компании удалось увеличить свою долю на рынке в сегменте страхования опасных производственных объектов (ОПО) — до 11,5%, ОСАГО — до 9,1%, имущества юридических лиц (ИЮЛ) — до 3,4%, и имущества граждан (ИФЛ) — до 12%.

Объем собранных премий в сегменте ИЮЛ увеличился на 20,3% и составил 2,4 млрд руб., сборы в ИФЛ выросли на 15,1% и составили 4,5 млрд.

"По итогам первого полугодия 2022 года страховой рынок в non-life сегменте продемонстрировал отрицательную динамику — его объем снизился на 2,3% до 644 млрд рублей. В то же время мы наблюдаем рост показателей в отдельных видах страхования — ДМС, каско, страхование грузов. Это обусловлено разными факторами — как увеличением стоимости платных медуслуг в случае с ДМС и подорожанием запчастей и авто, если говорить о каско, так и в целом трендом на рост востребованности добровольных видов страхования. По нашим оценкам, эта тенденция сохранится. Например, добровольное медицинское страхование стало самым динамично растущим сегментом во втором квартале на фоне увеличение клиентской базы страховщиков", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

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Назад. 15 сентября 2022
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