"Крылья Советов" обыграли "Зенит" в Кубке России

15.09.2022 11:18 Читали 5

В среду, 14 сентября, во втором туре группового этапа Фонбет Кубка России "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" обыграли санкт-петербургский "Зенит" - 2:0.

На 77-й минуте встречи за второе предупреждение в матче был удален Клаудиньо. Численное преимущество в гол самарцы воплотили через шесть минут - на 83-й минуте встречи Дмитрий Цыпченко дальним ударом поразил ворота "Зенита". В компенсированное время он же сделал голевую передачу, которую замкнул Максим Глушенков, - 2:0.

Это первая победа "Крыльев" в нынешнем розыгрыше Кубка России.

В составе "Крыльев Советов" дебютировали Александр Чиркович, вышедший на замену после перерыва, и Амар Рахманович, вышедший на замену на 69-й минуте.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут в гостях против "Ростова". Игра десятого тура РПЛ состоится в субботу, 17 сентября, в 17:30.