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ВСК защитила здоровье сотрудников Управления госэкспертизы Пермского края

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Пермский филиал Страхового Дома ВСК защитил сотрудников Краевого государственного автономного учреждения "Управление государственной экспертизы Пермского края" полисами добровольного медицинского страхования.

Согласно договору, застрахованы более 70 сотрудников КГАУ "Управление государственной экспертизы Пермского края". В программу вошли консультативная, амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе стоматология, стационарная помощь (плановая и экстренная госпитализация), скорая помощь, медицинская помощь на дому, реабилитационно-восстановительное лечение и медикаментозное обеспечение. Услуги предоставляются в пределах Перми. Стоимость контракта составила почти 2,3 млн руб.

"Органы региональной власти не впервые доверяют ВСК в области защиты сотрудников полисами ДМС. Этот факт подтверждает высочайшее качество нашего сервиса, который создает профессиональная команда. У нас каждый из работников ответственно относится ко всем страховым рискам и находит персональный подход к каждому клиенту", — отметила Алена Габор, директор Пермского филиала Страхового Дома ВСК.

Основной целью деятельности Управления госэкспертизы Пермского края является осуществление полномочий по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов и иных источников.

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Назад. 15 сентября 2022
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