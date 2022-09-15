ВСК защитила здоровье сотрудников Управления госэкспертизы Пермского края

Согласно договору, застрахованы более 70 сотрудников КГАУ "Управление государственной экспертизы Пермского края". В программу вошли консультативная, амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе стоматология, стационарная помощь (плановая и экстренная госпитализация), скорая помощь, медицинская помощь на дому, реабилитационно-восстановительное лечение и медикаментозное обеспечение. Услуги предоставляются в пределах Перми. Стоимость контракта составила почти 2,3 млн руб.
"Органы региональной власти не впервые доверяют ВСК в области защиты сотрудников полисами ДМС. Этот факт подтверждает высочайшее качество нашего сервиса, который создает профессиональная команда. У нас каждый из работников ответственно относится ко всем страховым рискам и находит персональный подход к каждому клиенту", — отметила Алена Габор, директор Пермского филиала Страхового Дома ВСК.
Основной целью деятельности Управления госэкспертизы Пермского края является осуществление полномочий по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов и иных источников.