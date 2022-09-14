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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

30 команд от Мурманска до Владивостока поборются в финале AgroCode Hack 2022

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С 16 по 18 сентября 2022 года состоится финал онлайн-хакатона AgroCode Hack Россельхозбанка и digital-сообщества AgroCode Hub. За призовой фонд в 1,4 млн рублей поборются 30 предварительно отобранных команд из различных городов России. Победителей объявят в последний день соревнования.

AgroCode Hack — третий онлайн agrotech-хакатон, который проводит Россельхозбанк совместно с сообществом AgroCode Hub. В этом году на участие в AgroCode Hack было подано почти 1500 заявок из 143 городов России — в два раза больше, чем годом ранее. По итогам отбора в финал прошли 30 лучших команд из трех-пяти человек (в их числе — frontend- и backend-разработчики, Data Science-, ML- и Computer Vision и другие специалисты). Участникам предстоит решить прикладные для сектора АПК задачи: разработать алгоритм определения границ кузова грузового транспорта для комбайна, аналитическую модель выявления закономерности в заболеваниях коров на фермах или сервис поиска перспективных земель для выращивания винограда в Краснодарском крае.

15 сентября также пройдет финал чемпионата AgroCode Data Science Cup для студентов российских вузов. Его участники создают новую функцию для платформы Своё Фермерство, которая поможет упростить поиск представленных на ней товаров. Сейчас эта платформа предоставляет более 30 цифровых сервисов и решений для фермеров, среди них продажа и покупка товаров для модернизации бизнеса, поиск сотрудников, льготное финансирование, юридическая помощь и многое другое.

Посмотреть онлайн-трансляцию хакатона и награждение финалистов можно будет на сайте.

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Назад. 14 сентября 2022
30 команд от Мурманска до Владивостока поборются в финале AgroCode Hack 2022
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